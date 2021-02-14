Новый челлендж. Девушки торжествуют, а парни не хотят признавать поражение

В соцсетях появился новый забавный челлендж, который показывает разницу полов. И в этот раз превосходство на стороне девушек.

12 февраля пользовательница TikTok под ником Skylarkreske опубликовала ролик, который набрал уже почти три миллиона просмотров. На кадрах видео девушка и парень опускаются на четвереньки, затем опираются на локти, а потом убирают руки за спину.

Именно после этого и возникает пропасть между женщинами и мужчинами. Первые спокойно продолжают стоять на коленях, а вторые – падают лицом в пол.