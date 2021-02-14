Новый челлендж. Девушки торжествуют, а парни не хотят признавать поражение
В соцсетях появился новый забавный челлендж, который показывает разницу полов. И в этот раз превосходство на стороне девушек.
12 февраля пользовательница TikTok под ником Skylarkreske опубликовала ролик, который набрал уже почти три миллиона просмотров. На кадрах видео девушка и парень опускаются на четвереньки, затем опираются на локти, а потом убирают руки за спину.
Именно после этого и возникает пропасть между женщинами и мужчинами. Первые спокойно продолжают стоять на коленях, а вторые – падают лицом в пол.
Фото: tiktok.com/@skylarkreske
Разумеется, любопытные пользователи соцсетей решили узнать, не был ли ролик постановочным. Вооружившись камерами, они разбились на пары мальчик и девочка, чтобы провести эксперимент и опытным путём выяснить правду.
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Фото: tiktok.com/@willvanhoozer
Фото: tiktok.com/@abbyguise23
Так был рождён челлендж под названием «centerofgravitychallenge» [Челлендж центра тяжести – прим. ред.]. Он привёл к падению неизвестное количество молодых людей, а также вызвал торжество у примерно такого же количества девушек.
Фото: tiktok.com/@mcastellonn
Фото: tiktok.com/@bellamower
Когда ранее появился похожий челлендж, один из учёных объяснил, что причина такой разницы в центре тяжести. У девушек он расположен ближе к бёдрам, а у мужчин – ближе к груди. Впрочем, расположение центра тяжести не является приговором. Некоторые юноши успешно справились с заданием.
Фото: tiktok.com/@emilyyyyygprattt
Фото: tiktok.com/@ines_hoffellner
Кстати, ранее мы рассказывали о другом различии парней и девушек. Насколько велика разница между их половинами кроватей – смотрите здесь.