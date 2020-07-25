А вы замечали их сходство? Семь современных звёзд, которые напоминают советских актёров
Доводилось ли вам читать книги по саморазвитию? Иногда в них пишут, что человеку нужно найти себе кумира. Писатель советует читателю ориентироваться на своего кумира и подражать ему, чтобы стать лучше. И уже потом, достигнув определённого уровня мастерства, двигаться дальше самостоятельно.
Вероятно, актёры тоже слышали об этой рекомендации. Некоторые артисты так серьёзно изучают образ своих кумиров, что становятся похожи на них. Иногда знаменитости даже и не замечают этого, но от внимательного взгляда зрителя ничто не может ускользнуть.
Екатерина Копанова и Ирина Муравьева
Фото: instagram.com/ekaterina_kopanova и Кино-театр.ру
Пётр Красилов и Леонид Куравлёв
Фото: instagram.com/petrkrasilov_art и кадр из фильма «Нейлон 100%»
Анна Снаткина и Валентина Панина
Фото: instagram.com/snatkina_anna и кадр из фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.»
Юлия Пересильд и Татьяна Веденеева
Фото: instagram.com/juliaperesild и instagram.com/tatyana.vedeneeva
Светлана Ходченкова и Ирина Купченко
Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova и кадр из фильма «Звезда пленительного счастья»
Дмитрий Певцов и Валентин Гафт
Фото: instagram.com/pravoslavnaya_krasavitsa и кадр из фильма «Гонки по вертикали»
Эльвира Болгова и Наталья Гундарева
Фото: vk.com / Эльвира Болгова и кадр из сериала «Саломея»
Ранее мы сравнили ещё нескольких советских и российских актрис. В некоторых случаях сходство просто поражает – здесь подробности.