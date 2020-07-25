Люди показали фотографии своих бабушек в молодости. И они выглядят словно аристократки

Часики тикают. Эти магические слова слышат практически все девушки старше 18 лет. Когда девушке исполняется 21 год, эти слова произносятся в её адрес вдвое чаще. Возможно, это всё глобальный заговор по сохранению численности населения планеты.

И вот девушка выходит замуж, рожает детей, затем они вырастают. Если среди детей есть девочки, то их мама начинает говорить им те же слова, которые слышала в свой адрес. И круг замыкается.

А что делает бабушка? Она уже не играет в эти игры. Бабушка просто любит своих внуков, балует их печеньками, блинчиками и прочей едой. Как итог – внуки очень любят своих бабушек и показывают миру, какие они замечательные.