Не окончил школу и пел на слух. Факты о Фрэнке Синатре, про которые вы могли не знать

Когда заканчивается жизнь известного человека, часто можно увидеть высказывание: «ушла эпоха». И всегда есть люди, которые могут не согласиться с этими словами. Однако когда 14 мая 1998 года в Лос-Анджелесе умер певец и актёр Фрэнк Синатра, для жителей США это действительно стало уходом эпохи.

Синатра был невероятно популярным артистом. Он выпустил около сотни популярных дисков, был удостоен множества наград за достижения в кинематографе и даже был награждён высшей наградой США — Золотой медалью Конгресса.

Биографию Фрэнка знают многие люди. Разумеется, в ней есть и весьма любопытные моменты. Вот пять интересных фактов из жизни известного артиста.

Проблемы со слухом

Они возникли из-за тяжёлых родов. Акушерам пришлось вытягивать ребёнка из тела матери специальными инструментами. Из-за этого на теле певца остались небольшие шрамы, а также оказался повреждён слух.