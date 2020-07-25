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Не окончил школу и пел на слух. Факты о Фрэнке Синатре, про которые вы могли не знать

25 июля 2020 09:44
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Когда заканчивается жизнь известного человека, часто можно увидеть высказывание: «ушла эпоха». И всегда есть люди, которые могут не согласиться с этими словами. Однако когда 14 мая 1998 года в Лос-Анджелесе умер певец и актёр Фрэнк Синатра, для жителей США это действительно стало уходом эпохи.

Синатра был невероятно популярным артистом. Он выпустил около сотни популярных дисков, был удостоен множества наград за достижения в кинематографе и даже был награждён высшей наградой США — Золотой медалью Конгресса.

Биографию Фрэнка знают многие люди. Разумеется, в ней есть и весьма любопытные моменты. Вот пять интересных фактов из жизни известного артиста.

Проблемы со слухом

Они возникли из-за тяжёлых родов. Акушерам пришлось вытягивать ребёнка из тела матери специальными инструментами. Из-за этого на теле певца остались небольшие шрамы, а также оказался повреждён слух.

Не окончил школу и пел на слух. Факты о Фрэнке Синатре, про которые вы могли не знать-1

Фото: instagram.com/sinatra

Не окончил школу

В детстве Фрэнк отличался ужасным поведением. Какое-то время учителя это терпели, но затем 13-летнего Синатру попросту выгнали из школы. В результате будущий певец исполнял свои песни, не имея образования и не зная нот.

Не окончил школу и пел на слух. Факты о Фрэнке Синатре, про которые вы могли не знать-4

Фото: instagram.com/sinatra

Арест

В 23 года артист едва не попал в тюрьму. В 1938 году попытка увести жену у мужа была уголовно наказуема. И именно это Фрэнк хотел сделать. Его арестовали за связь с замужней женщиной, но Синатра всё же сумел избежать наказания.

Не окончил школу и пел на слух. Факты о Фрэнке Синатре, про которые вы могли не знать-7

Фото: instagram.com/sinatra

Пик славы

В 1940-ых годах артист пользовался невероятной популярностью. Все хотели его автограф, желали пожать руку. И хотя певец был счастливо женат, отбоя от поклонниц не было. В месяц Фрэнку приходило примерно по 20 тысяч писем от фанаток.

Не окончил школу и пел на слух. Факты о Фрэнке Синатре, про которые вы могли не знать-10

Фото: instagram.com/sinatra

Персонаж книги

Вы читали книгу «Крёстный отец»? Есть там персонаж Джонни Фонтейн – крестник дона Корлеоне, популярный певец и актёр. Фонтейн в книге переживает не лучшие времена: расстался со второй женой, ему не предлагают роли, у него пропадает голос. Всё это произошло и с Синатрой, который считается прототипом этого персонажа. В итоге Фонтейн и Фрэнк вернулись в строй и даже получили «Оскара».

Не окончил школу и пел на слух. Факты о Фрэнке Синатре, про которые вы могли не знать-13

Фото: instagram.com/sinatra

Кстати, «Крёстный отец» был экранизирован и дона Корлеоне сыграл другой невероятно популярный актёр – Марлон Брандо. Как сложилась его жизнь, и почему он не был счастлив – читайте здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Фотофакт

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