Человек, который изменил всё – это дочка. Руслан Алехно в 14 честных ответах на неожиданные вопросы

Певец откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Качество, которое ты больше всего ценишь в людях?
Руслан Алехно, певец:
Преданность.
Вадим Щеглов:
Чего ты никогда не простишь?
Руслан Алехно:
Я думаю, что, всё-таки, наверное, предательства.
Вадим Щеглов:
Поступок, о котором сожалеешь до сих пор?
Руслан Алехно:
Не знаю даже такого.
Вадим Щеглов:
На что бы никогда не потратил деньги?
Руслан Алехно:
На что бы… Да мне кажется, я на всё трачу деньги.
Вадим Щеглов:
Человек, который изменил для тебя всё?
Руслан Алехно:
Это моя дочка.
Вадим Щеглов:
О чём ты мечтаешь?
Руслан Алехно:
О сыне.
Вадим Щеглов:
Человек успешен, когда…
Руслан Алехно:
Когда остаётся человеком.
Вадим Щеглов:
Музыка – это…
Руслан Алехно:
Музыка – это жизнь.
Руслан Алехно: «Очень сложно угадать песню, с которой нужно ехать на «Евровидение». Это практически нереально»
Вадим Щеглов:
Слава – это…
Руслан Алехно:
Слава – это часть профессии.
Вадим Щеглов:
Любовь – это…
Руслан Алехно:
Любовь – это Вселенная.
Вадим Щеглов:
Успех?
Руслан Алехно:
Успех – это труд.
Вадим Щеглов:
Деньги?
Руслан Алехно:
Деньги – это средство для существования.
Вадим Щеглов:
Деньги или успех?
Руслан Алехно:
Деньги, деньги. Да я шучу! Успех.
Вадим Щеглов:
Оказавшись перед Господом, что ты Ему скажешь?
Руслан Алехно:
Прости меня, Господи.
Также в интервью Руслан Алехно рассказал:
– о «Голосе», «Народном артисте» и нужны ли в Беларуси подобные шоу
– о Бузовой, «Песнярах» и вкусах зрителей
– каково петь под «фанеру»
– о своём райдере
– почему белорусов любят за рубежом
Смотрите 26 июля в 21.15 на РТР-Беларусь.