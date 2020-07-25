Человек, который изменил всё – это дочка. Руслан Алехно в 14 честных ответах на неожиданные вопросы

Певец откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Качество, которое ты больше всего ценишь в людях?

Руслан Алехно, певец:

Преданность.

Вадим Щеглов:

Чего ты никогда не простишь?

Руслан Алехно:

Я думаю, что, всё-таки, наверное, предательства.

Вадим Щеглов:

Поступок, о котором сожалеешь до сих пор?

Руслан Алехно:

Не знаю даже такого.

Вадим Щеглов:

На что бы никогда не потратил деньги? Руслан Алехно:

На что бы… Да мне кажется, я на всё трачу деньги.

Вадим Щеглов:

Человек, который изменил для тебя всё?

Руслан Алехно:

Это моя дочка.

Вадим Щеглов:

О чём ты мечтаешь?