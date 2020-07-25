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Человек, который изменил всё – это дочка. Руслан Алехно в 14 честных ответах на неожиданные вопросы

25 июля 2020 09:41
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Певец откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Качество, которое ты больше всего ценишь в людях?

Руслан Алехно, певец:
Преданность.

Вадим Щеглов:
Чего ты никогда не простишь?

Руслан Алехно:
Я думаю, что, всё-таки, наверное, предательства.

Вадим Щеглов:
Поступок, о котором сожалеешь до сих пор?

Руслан Алехно:
Не знаю даже такого.

Вадим Щеглов:
На что бы никогда не потратил деньги?

Руслан Алехно:
На что бы… Да мне кажется, я на всё трачу деньги.

Вадим Щеглов:
Человек, который изменил для тебя всё?

Руслан Алехно:
Это моя дочка.

Вадим Щеглов:
О чём ты мечтаешь?

Человек, который изменил всё – это дочка. Руслан Алехно в 14 честных ответах на неожиданные вопросы-1

Руслан Алехно:
О сыне.

Вадим Щеглов:
Человек успешен, когда…

Руслан Алехно:
Когда остаётся человеком.

Вадим Щеглов:
Музыка – это…

Руслан Алехно:
Музыка – это жизнь.

Руслан Алехно: «Очень сложно угадать песню, с которой нужно ехать на «Евровидение». Это практически нереально»

Вадим Щеглов:
Слава – это…

Руслан Алехно:
Слава – это часть профессии.

Вадим Щеглов:
Любовь – это…

Руслан Алехно:
Любовь – это Вселенная.

Вадим Щеглов:
Успех?

Руслан Алехно:
Успех – это труд.

Вадим Щеглов:
Деньги?

Руслан Алехно:
Деньги – это средство для существования.

Вадим Щеглов:
Деньги или успех?

Руслан Алехно:
Деньги, деньги. Да я шучу! Успех.

Вадим Щеглов:
Оказавшись перед Господом, что ты Ему скажешь?

Руслан Алехно:
Прости меня, Господи.

Также в интервью Руслан Алехно рассказал:

– о «Голосе», «Народном артисте» и нужны ли в Беларуси подобные шоу

– о Бузовой, «Песнярах» и вкусах зрителей

– каково петь под «фанеру»

– о своём райдере   

– почему белорусов любят за рубежом

Смотрите 26 июля в 21.15 на РТР-Беларусь.

# Белорусские исполнители # калейдоскоп # Руслан Алехно # Вадим Щеглов

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