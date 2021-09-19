Люди, которые смогли создать прекрасное. Какие снимки были самыми первыми?

Искусство фотографии – самое прекрасное, что могло придумать человечество. Ведь благодаря этому изобретению мы можем видеть настоящие эмоции людей, наблюдать за меняющимися тенденциями моды или просто любоваться кадрами из жизни. Сейчас фотографии стали настолько популярными, что встречаются буквально повсюду. Интересно, а кто же начал делать снимки до того, как это стало мейнстримом? Ресурс PhotoWebExpo собрал два десятка в чём-то первых снимков. Мы выбрали несколько, показавшихся нам наиболее интересными.

Первая фотография

Самую первую фотографию сделал бывший военный и изобретатель Жозеф Нисефор Ньепс в 1826 году. Картинка была выполнена на тонкой металлической пластинке, покрытой слоем битума. Но фото изображены поместья Франции, а такой метод запечатления предметов получил название «гелиография».