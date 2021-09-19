Люди, которые смогли создать прекрасное. Какие снимки были самыми первыми?
Искусство фотографии – самое прекрасное, что могло придумать человечество. Ведь благодаря этому изобретению мы можем видеть настоящие эмоции людей, наблюдать за меняющимися тенденциями моды или просто любоваться кадрами из жизни. Сейчас фотографии стали настолько популярными, что встречаются буквально повсюду. Интересно, а кто же начал делать снимки до того, как это стало мейнстримом? Ресурс PhotoWebExpo собрал два десятка в чём-то первых снимков. Мы выбрали несколько, показавшихся нам наиболее интересными.
Первая фотография
Самую первую фотографию сделал бывший военный и изобретатель Жозеф Нисефор Ньепс в 1826 году. Картинка была выполнена на тонкой металлической пластинке, покрытой слоем битума. Но фото изображены поместья Франции, а такой метод запечатления предметов получил название «гелиография».
Фото: Жозеф Нисефор Ньепс
Первая цветная фотография
Первую фотографию в цвете смог сделать известный британский механик Джеймс Клерк Максвелл в 1861 году. На данном изображении запечатлён трёхцветный бант.
Фото: Джеймс Клерк Максвелл и Томас Саттон
Первая в мире фотография ракеты во время запуска
Этот кадр был выполнен фотографами NASA в 1950 году. На изображении можно увидеть взлетающую ракету «Бампер-2».
Самое раннее селфи
Возможно, вам будет сложно поверить, но мода на селфи появилось намного раньше Instagram. А человеком, который впервые решил сфотографировать сам себя, стал Роберт Корнелиус. Он сделал снимок в 1839 году.
Первое фото из космоса
Снимок Земли из космоса сделала ракета «Фау-2 № 13», запущенная в 1946 году.
Первая запечатлённая молния
Впервые завораживающие узоры молнии запечатлел фотограф Уильям Дженнингс в 1882 году. Зафиксировать это природное явление мужчина решил, чтобы доказать, что оно намного сложнее, чем мы можем увидеть собственными глазами. Фотографу это удалось – на фотографии можно заметить, как молния разветвляется.
Первый цветной снимок пейзажа
Снимок Южной Франции сделал фотограф Луи Артур Дюко дю Орон в 1877 году.
Фото: Луи Артур Дюко дю Орон
Первый запечатлённый торнадо
Это фото было сделано в 14 милях от происходящего Анселем Адамсом в 1884 году.
Однако не всегда можно понять, что показано на фотографиях. Узнать, какие снимки могут обмануть ваше зрение, можно здесь.