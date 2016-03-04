Суд в Калининграде признал право россиян не носить фамилию

Новости России. Калининградский областной суд дважды рассмотрел иск местного жителя против нотариуса, отказавшего во вступлении в наследство из-за того, что у мужчины нет фамилии, только имя.

В обоих случаях судья вставал на сторону истца.

Дело в том, что при регистрации рождения заявителя в 1957 году в Баку в документы не были внесены данные о его фамилии или фамилии отца.



Согласно материалам дела, истец в 1976 году получил военный билет, в 2003 – общегражданский паспорт, в 2005 женился и в 2014 получил загранпаспорт,

причем во всех документах его фамилия отсутствовала.

Пресс-служба суда Московского района Калининграда:

Следовательно, у заявителя имеются в наличии выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации документы, удостоверяющие его личность и факт вступления в брак с гражданкой П. Данные документы недействительными в установленном законом порядке не признавались, и содержащиеся в них сведения достаточны для идентификации заявителя как индивидуально определенного участника общественных отношений. Кроме того, факт вступления заявителя в брак с гражданкой П. подтвержден вступившим в законную силу решением суда.

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