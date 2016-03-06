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Пес за рулем фуры устроил аварию в Миннесоте

06 марта 2016 14:48
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Новости США. Необычная авария произошла в американском городке Манкейто (штат Миннесота). Грузовик был припаркован на стоянке у заправки и в какой-то момент начал движение. Автомобиль врезался в дерево, задев иномарку, стоявшую рядом.

Очевидец происшествия не могла поверить своим глазам, когда заметила, что

из окна грузовика выглядывает золотистый лабрадор-ретривер.

Водитель фуры, вероятно, отлучился в магазин, оставив машину с включенным двигателем. Каким образом пес переключил передачу на заведенной машине, остается загадкой.

Как сообщает местная пресса, собака в содеянном не раскаялась и выглядела довольно веселой.

К счастью, люди в аварии не пострадали. Представитель полиции отметил, что за время работы впервые сталкивается с подобным.

Впрочем, такие случаи в мире уже имели место. Несколько лет назад собака за рулем иномарки сбила американца.

Владельцы припаркованной машины оставили своего пса в салоне и ушли по своим делам. Спустя некоторое время автомобиль неожиданно тронулся с места.

Остается догадываться, насколько удивился пешеход-американец, заметив за рулем иномарки пса. Мужчина увидел, как собака вот-вот впечатает машину в стоящий у обочины грузовик. Он до последнего пытался остановить лохматого водителя, в итоге сам оказался зажатым между двумя автомобилями. Сильно ударившись головой, пешеход потерял сознание. Подробности этой истории здесь.

# калейдоскоп # Авария в США

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