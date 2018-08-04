Петросян об отношениях со Степаненко: «Определенный этап совместной жизни завершен»

Новости России. Евгений Петросян прокомментировал информацию о разводе с супругой Еленой Степаненко.
Слова юмориста приводит издание «Стархит». Артист заявил, что надеется, что взаимоуважение и сотрудничество в творчестве между ними сохранятся.
Евгений Петросян:
Определенный этап совместной жизни завершен, но взаимное уважение, корректность, взаимопомощь и творческое сотрудничество между мною и Еленой Григорьевной, очень надеюсь, сохранятся.
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Накануне стало известно, что Елена Степаненко обратилась в суд с иском о разделе имущества.
Издание отмечает, что юмористка хочет получить 80 процентов совместно нажитого имущества.
Исковое заявление рассмотрят 6 августа – подробности здесь.
Евгений Петросян и Елена Степаненко прожили в браке более 30 лет.