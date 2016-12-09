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73-летний Мик Джаггер в восьмой раз стал отцом

09 декабря 2016 08:24
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Новости Великобритании. Восьмого ребенка легендарному музыканту подарила 29-летняя балерина Мелани Хамрик. Кто родился – мальчик или девочка, официально не сообщается.

Представитель рок-музыканта в интервью британским изданиям сообщил, что мать и новорожденный чувствуют себя хорошо. Мик Джаггер счастлив, он попросил журналистов уважать их частную жизнь.

Мик Джаггер и Мелани Хамрик

Роман Джаггера с артисткой American Ballet Theatre начался в 2014 году,

в год, когда трагически ушла из жизни его бывшая девушка – дизайнер Лорен Скотт (здесь подробнее). 

Напомним, Мик Джаггер был дважды женат. Бьянка Джаггер родила ему дочь. А вторая супруга, модель Джерри Холл, подарила музыканту четверых детей: две дочери и два сына. Кроме того, у музыканта есть дочь от певицы Марши Хант, и сын от короткого романа с Лусианой Гименес.

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Мик Джаггер

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