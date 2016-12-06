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Футбол, селфи и родня: о чем расскажет Instagram вице-мистера Mister Supranational 2016

06 декабря 2016 20:45
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Новости Беларуси. В польском городе Крыница-Здруй прошел конкурс Mister Supranational 2016. Белорус Сергей Биндалов обошел 34 красавцев и стал первым вице-мистером.

29-летний Сергей родом из Могилева. Перебрался в Грецию вместе со старшей сестрой вслед за мамой. Сейчас работает менеджером по продажам в бутике Armani и моделью. Водит мотоцикл и знает 4,5 языка: белорусский, русский, английский, греческом и немного – испанский.

На родину прилетает 2-3 раза в год, навестить родственников и друзей.

Мы рассмотрели довольно скромный (всего 172 фото на момент написания статьи) Instagram Сергея аж до самого первого фото. Количество лайков, там, конечно скромнее. Зато кадры душевнее и как-то ближе простому белорусскому сердцу.

Футбол, селфи и родня: о чем расскажет Instagram вице-мистера Mister Supranational 2016-1

Сергей удивительно похож и на маму, и на старшую сестру.

Футбол, селфи и родня: о чем расскажет Instagram вице-мистера Mister Supranational 2016-4

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Футбол, селфи и родня: о чем расскажет Instagram вице-мистера Mister Supranational 2016-7

Футбол, селфи и родня: о чем расскажет Instagram вице-мистера Mister Supranational 2016-9

Племянник и крестник Никита, он же #пупсик (подпись к одному из фото). Сейчас ему, судя по всему, 10 лет. Комментаторы отмечают большое внешнее сходство, ну а мы – большую любовь Сергея к пареньку.

Футбол, селфи и родня: о чем расскажет Instagram вице-мистера Mister Supranational 2016-12

Участвует в забавных вирусных флешмобах. Благодаря этому мы узнали, что красивые костюмы Сергей уважает с самого детства.

Футбол, селфи и родня: о чем расскажет Instagram вице-мистера Mister Supranational 2016-15

Для тех, кому интересно какую музыку слушает кумир: 145 недель назад, например, он сходил на концерт Armin van Buuren. И остался доволен.

Футбол, селфи и родня: о чем расскажет Instagram вице-мистера Mister Supranational 2016-18

Футбол, селфи и родня: о чем расскажет Instagram вице-мистера Mister Supranational 2016-20

Конкурс «Мистер Беларусь – 2014». Сергей стал «Мистером Стиль».

Футбол, селфи и родня: о чем расскажет Instagram вице-мистера Mister Supranational 2016-22

И при этом, между прочим, умеет рубить дрова.

Футбол, селфи и родня: о чем расскажет Instagram вице-мистера Mister Supranational 2016-25

Часто встречаются посты футбольной тематики. Например «with Legend of Greek football – Giorgos Karagounis».

Футбол, селфи и родня: о чем расскажет Instagram вице-мистера Mister Supranational 2016-28

Фото из поездки на мотоцикле Yamaha.

Футбол, селфи и родня: о чем расскажет Instagram вице-мистера Mister Supranational 2016-31

И сравнительно недавнее приобретение.

Футбол, селфи и родня: о чем расскажет Instagram вице-мистера Mister Supranational 2016-34

Еще Сергей уважает селфи, и мы за это благодарны: иногда компанию ему составляют на редкость красивые мужчины.

Футбол, селфи и родня: о чем расскажет Instagram вице-мистера Mister Supranational 2016-37

Вместе с победителем Mister Supranational 2016.

Футбол, селфи и родня: о чем расскажет Instagram вице-мистера Mister Supranational 2016-40

Вместе с представителем Индии на конкурсе Mister Supranational 2016.

Футбол, селфи и родня: о чем расскажет Instagram вице-мистера Mister Supranational 2016-43

Вся эта роскошь дополняется разнообразными цитатами великих людей.

Футбол, селфи и родня: о чем расскажет Instagram вице-мистера Mister Supranational 2016-46

И довольно сильной социальной рекламой.

Автор: Анна Лисица

# Фотофакт # калейдоскоп # Конкурс красоты # Сергей Биндалов

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