Футбол, селфи и родня: о чем расскажет Instagram вице-мистера Mister Supranational 2016
Новости Беларуси. В польском городе Крыница-Здруй прошел конкурс Mister Supranational 2016. Белорус Сергей Биндалов обошел 34 красавцев и стал первым вице-мистером.
29-летний Сергей родом из Могилева. Перебрался в Грецию вместе со старшей сестрой вслед за мамой. Сейчас работает менеджером по продажам в бутике Armani и моделью. Водит мотоцикл и знает 4,5 языка: белорусский, русский, английский, греческом и немного – испанский.
На родину прилетает 2-3 раза в год, навестить родственников и друзей.
Мы рассмотрели довольно скромный (всего 172 фото на момент написания статьи) Instagram Сергея аж до самого первого фото. Количество лайков, там, конечно скромнее. Зато кадры душевнее и как-то ближе простому белорусскому сердцу.
Сергей удивительно похож и на маму, и на старшую сестру.
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Племянник и крестник Никита, он же #пупсик (подпись к одному из фото). Сейчас ему, судя по всему, 10 лет. Комментаторы отмечают большое внешнее сходство, ну а мы – большую любовь Сергея к пареньку.
Участвует в забавных вирусных флешмобах. Благодаря этому мы узнали, что красивые костюмы Сергей уважает с самого детства.
Для тех, кому интересно какую музыку слушает кумир: 145 недель назад, например, он сходил на концерт Armin van Buuren. И остался доволен.
Конкурс «Мистер Беларусь – 2014». Сергей стал «Мистером Стиль».
И при этом, между прочим, умеет рубить дрова.
Часто встречаются посты футбольной тематики. Например «with Legend of Greek football – Giorgos Karagounis».
Фото из поездки на мотоцикле Yamaha.
И сравнительно недавнее приобретение.
Еще Сергей уважает селфи, и мы за это благодарны: иногда компанию ему составляют на редкость красивые мужчины.
Вместе с победителем Mister Supranational 2016.
Вместе с представителем Индии на конкурсе Mister Supranational 2016.
Вся эта роскошь дополняется разнообразными цитатами великих людей.
И довольно сильной социальной рекламой.
Автор: Анна Лисица