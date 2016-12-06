Футбол, селфи и родня: о чем расскажет Instagram вице-мистера Mister Supranational 2016

Новости Беларуси. В польском городе Крыница-Здруй прошел конкурс Mister Supranational 2016. Белорус Сергей Биндалов обошел 34 красавцев и стал первым вице-мистером.

29-летний Сергей родом из Могилева. Перебрался в Грецию вместе со старшей сестрой вслед за мамой. Сейчас работает менеджером по продажам в бутике Armani и моделью. Водит мотоцикл и знает 4,5 языка: белорусский, русский, английский, греческом и немного – испанский.

На родину прилетает 2-3 раза в год, навестить родственников и друзей.

Мы рассмотрели довольно скромный (всего 172 фото на момент написания статьи) Instagram Сергея аж до самого первого фото. Количество лайков, там, конечно скромнее. Зато кадры душевнее и как-то ближе простому белорусскому сердцу.