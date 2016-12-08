Фамилия учительницы стала причиной скандала в британской школе

Новости Великобритании. Мать пятилетней девочки вызвали в школу из-за того, что ее дочь постоянно смеется, когда слышит фамилию своей учительницы мисс Батт (в переводе с английского слово butt означает «ягодицы»). Как пишет The Daily Mail, женщина хотела перевести дочь в другой класс, но получила отказ.

Присцилла, мать девочки:

Когда мне позвонили со школы, я была удивлена тому, насколько это было жалко и низко. На педсовете я чувствовала себя неловко, меня сделали в чем-то виноватой. Мне показалось, что ко мне отнеслись несправедливо. Я доверилась учительнице, но сейчас мне бы не хотелось, чтобы моя дочь продолжала учиться в этом классе.



Мама девочки расстроена из-за ситуации. Больше всего ее удручает то, что реакция дочери может негативно сказаться на взаимоотношениях с педагогом, а дальше – и на успеваемости.



После того, как просьбу о переводе ребенка в другой класс не удовлетворили, Присцилла решила окончательно: ее дочь будет учиться в другой школе.