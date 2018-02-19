Прямой эфир

Папа 11-летней программистки: «Глава очень известной корпорации минской тестировал её первую игру»

19 февраля 2018 08:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мало кто знает, но первой программирование освоила женщина.

Ада Лавлейс – дочь лорда Байрона.

Папа 11-летней программистки: «Глава очень известной корпорации минской тестировал её первую игру» -1

Она первой написала алгоритм работы счётной механической машины.
Сегодня заниматься программированием под силу и девочке-подростку.

Лизе 11, и она давно разбирается в IT лучше большинства мальчишек.

Папа 11-летней программистки: «Глава очень известной корпорации минской тестировал её первую игру» -4


Олег Кирасов:
Я как-то в одной из соцсетей совершенно случайно узнал, что открылись курсы для детей-программистов. И мне показалось это очень интересным. В этот же вечер Лиза пошла на первое занятие, и оказалось, что ей очень понравилось. Потом была очень длинная история с изучением различных языков. Она даже поучаствовала в конференции предпринимателей.

И глава одной очень известной корпорации минской тестировал её первую игру.

Папа 11-летней программистки: «Глава очень известной корпорации минской тестировал её первую игру» -7


Папа Лизы говорит, что сам бы с удовольствием научился тому же самому программированию, да времени не хватает. Но интересу дочери к сфере IT очень рад.

Застав лишний раз Лизу за компьютером или телефоном, не ругается.

Папа 11-летней программистки: «Глава очень известной корпорации минской тестировал её первую игру» -10

Понимает: гаджеты неотъемлемая часть современной жизни.
Олег Кирасов:
Для неё современные технологии не просто, как игрушка какая-то, она понимает, как с ними можно работать. Мне почему-то кажется, что лет через 10 мы все будем в современных технологиях – говорящие утюги и так далее. И вот современные дети – это способ по-другому взглянуть на вещи. Ну и, во-первых, – это наше будущее.

Родители иногда жалуются, что ребёнок слишком много времени проводит за экраном. Но важно понимать: компьютер, как игрушка, или как средство обучения две большие разницы.

Поэтому не стоит ругать новые технологии.

Папа 11-летней программистки: «Глава очень известной корпорации минской тестировал её первую игру» -13

Лучше научиться применять их с пользой.
Елизавета Кирасова:
Я раньше создавала игру в «Скретч» – это такой лёгкий язык. Потом я участвовала ещё в хакатоне. Там нужно за определённое время, в какой-то определённой программе сделать определённое задание. Мы сделали зарядку, выиграли по своей теме. Ещё умею делать викторину в «Питоне» – это уже сложный язык, на котором пишутся игры.

Кроме программирования, Лизу учат и более простым, но нужным вещам.

Например, редактированию видео или созданию музыки.

Папа 11-летней программистки: «Глава очень известной корпорации минской тестировал её первую игру» -16


Как говорят преподаватели, пойти в IT-школу можно уже с 7 лет – нагрузка даётся постепенно, в форме игры, поэтому детский мозг не устаёт.

Компьютерными технологиями жизнь Лизы, конечно, не ограничивается.

Она учится играть на гитаре и задумывается о карьере актрисы.

Папа 11-летней программистки: «Глава очень известной корпорации минской тестировал её первую игру» -19


Но IT-обучение продолжит. Потому что уверена: компьютерная грамотность точно пригодится во взрослой жизни.

Елизавета Кирасова:
У нас со следующего года в IT будет разделение – дизайн и программирование. Я пойду на дизайн. Программирование – я думаю, я научилась уже первому-второму уровню, и мне этого хватит.

Дизайн, мне кажется, в жизни больше пригодится, чем программирование само.

История давно доказала: девушкам под силу многое. И знание основ IT – обязательный навык леди будущего.

# общество # Дети # Елизавета Кирасова

Другие новости рубрики

Все новости
«Добрые истории». Всегда готовы сопроводить до платформы и помочь зайти в вагон: как сотрудники метро помогают слабовидящим
19 февраля 2018 07:58

«Добрые истории». Всегда готовы сопроводить до платформы и помочь зайти в вагон: как сотрудники метро помогают слабовидящим

«Труд защитника Отечества всегда был в почёте во все времена». Как в минской ратуше прошло награждение к 100-летию Вооруженных Сил
19 февраля 2018 07:26

«Труд защитника Отечества всегда был в почёте во все времена». Как в минской ратуше прошло награждение к 100-летию Вооруженных Сил

Выборы депутатов в местные Советы. Как голосовали в регионах – большой репортаж СТВ
18 февраля 2018 18:33

Выборы депутатов в местные Советы. Как голосовали в регионах – большой репортаж СТВ