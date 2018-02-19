Папа 11-летней программистки: «Глава очень известной корпорации минской тестировал её первую игру»

Мало кто знает, но первой программирование освоила женщина. Ада Лавлейс – дочь лорда Байрона.

Она первой написала алгоритм работы счётной механической машины.

Сегодня заниматься программированием под силу и девочке-подростку.

Лизе – 11, и она давно разбирается в IT лучше большинства мальчишек.



Олег Кирасов:

Я как-то в одной из соцсетей совершенно случайно узнал, что открылись курсы для детей-программистов. И мне показалось это очень интересным. В этот же вечер Лиза пошла на первое занятие, и оказалось, что ей очень понравилось. Потом была очень длинная история с изучением различных языков. Она даже поучаствовала в конференции предпринимателей.

И глава одной очень известной корпорации минской тестировал её первую игру.



Папа Лизы говорит, что сам бы с удовольствием научился тому же самому программированию, да времени не хватает. Но интересу дочери к сфере IT очень рад.

Застав лишний раз Лизу за компьютером или телефоном, не ругается.

Понимает: гаджеты неотъемлемая часть современной жизни.

Олег Кирасов:

Для неё современные технологии не просто, как игрушка какая-то, она понимает, как с ними можно работать. Мне почему-то кажется, что лет через 10 мы все будем в современных технологиях – говорящие утюги и так далее. И вот современные дети – это способ по-другому взглянуть на вещи. Ну и, во-первых, – это наше будущее.

Родители иногда жалуются, что ребёнок слишком много времени проводит за экраном. Но важно понимать: компьютер, как игрушка, или как средство обучения – две большие разницы. Поэтому – не стоит ругать новые технологии.

Лучше научиться применять их с пользой.

Елизавета Кирасова:

Я раньше создавала игру в «Скретч» – это такой лёгкий язык. Потом я участвовала ещё в хакатоне. Там нужно за определённое время, в какой-то определённой программе сделать определённое задание. Мы сделали зарядку, выиграли по своей теме. Ещё умею делать викторину в «Питоне» – это уже сложный язык, на котором пишутся игры.

Кроме программирования, Лизу учат и более простым, но нужным вещам. Например, редактированию видео или созданию музыки.



Как говорят преподаватели, пойти в IT-школу можно уже с 7 лет – нагрузка даётся постепенно, в форме игры, поэтому детский мозг не устаёт.

Компьютерными технологиями жизнь Лизы, конечно, не ограничивается. Она учится играть на гитаре и задумывается о карьере актрисы.



Но IT-обучение продолжит. Потому что уверена: компьютерная грамотность точно пригодится во взрослой жизни.