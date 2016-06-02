67-летняя Алла Пугачева снялась в откровенном видео, чтобы спасти мужа?

Новости России. Поклонники Аллы Борисовны шокированы и обрадованы одновременно. Поступок Примадонны называют отчаянным и даже дерзким. Поводом для обсуждения стал ролик, в котором снялась певица и ее супруг Максим Галкин.
67-летняя певица разделась для съемок нового шоу Галкина. По сюжету Алла Борисовна лежит в ванне и зовет Максима. Галкин предстает перед супругой в образе Джека Воробья.
Певица, разглядев под бородой, усами законного супруга, улыбается и произносит: «Максим, Максим, с тобой не соскучишься!». «Да, я такой!» – без тени сомнения отвечает Галкин-Воробей.
Сергей Иванов, креативный директор ролика (в интервью «Антенне»):
Мы хотели погрузить в воду Максима в образе Джека Воробья, но, узнав об этом, Алла Борисовна твердо заявила: «Не надо его никуда погружать! Я за Максима в ванну полезу!» Более того, все свои реплики: «Ты чего, пират, моря перепутал?», «Максим, Максим, с тобой не соскучишься» – она сама придумала. И еще ее фишка, когда в финале игриво дует на пену в сторону Галкина.
Новое шоу Максима Галкина стартовало не так давно. И, по данным некоторых российских изданий, проект зрители встретили без особого энтузиазма. Светские хроникеры предположили, что Примадонна дала согласие на участие в откровенной сцене, чтобы спасти рейтинги новой программы мужа.
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