67-летняя Алла Пугачева снялась в откровенном видео, чтобы спасти мужа?

Новости России. Поклонники Аллы Борисовны шокированы и обрадованы одновременно. Поступок Примадонны называют отчаянным и даже дерзким. Поводом для обсуждения стал ролик, в котором снялась певица и ее супруг Максим Галкин.

67-летняя певица разделась для съемок нового шоу Галкина. По сюжету Алла Борисовна лежит в ванне и зовет Максима. Галкин предстает перед супругой в образе Джека Воробья.

Певица, разглядев под бородой, усами законного супруга, улыбается и произносит: «Максим, Максим, с тобой не соскучишься!». «Да, я такой!» – без тени сомнения отвечает Галкин-Воробей.