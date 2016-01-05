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Алла Пугачева в Instagram – подросшая дочь, ретро-фото и селфи в «игривом паричке»

05 января 2016 06:31
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Новости России. Новый год стартовал для поклонников Аллы Пугачевой с приятного известия. Примадонна начала делиться событиями из своей жизни в сети Instagram.

Филипп Киркоров (запись в Instagram):
Итак, друзья! Новый год начался с прекрасной новости! Наша Алла таки решилась на Инстаграм! Поприветствуем ее здесь. Это один из первых постов в ее типично неповторимом стиле!

Как следует из записи певицы, страничку в этой социальной сети она завела давно.

Но до недавнего времени там была лишь одна фотография.

Алла Пугачева в Instagram – подросшая дочь, ретро-фото и селфи в «игривом паричке»-1


Источник фото: instagram.com/orfey75alla/

Вчера Алла Борисовна показала коллаж из ретро-снимков, на которых она изображена вместе с родителями, а также опубликовала видео со своей младшей дочкой Лизой Галкиной. На видео девочка поет в розовый игрушечный микрофон.

Алла Пугачева в Instagram – подросшая дочь, ретро-фото и селфи в «игривом паричке»-4

«Растет конкурентка Лиза», – так подписала Примадонна этот снимок. 

Поклонники Аллы Борисовны обрадовались тому, что смогут узнавать о любимой артистке из первых уст. Правда, в подлинности аккаунта все же усомнились.

Дочь Аллы Борисовны Кристина Орбакайте подтвердила, что страница не фейк.

Кристина Орбакайте (в Instagram):
Кстати, маман решилась на instagram @orfey75alla.

Алла Пугачева в Instagram – подросшая дочь, ретро-фото и селфи в «игривом паричке»-7



«Максик улетел в Куршавель. Куда бы и мне рвануть в этом игривом паричке?» – так подписала снимок Примадонна.

# Музыка # Фотофакт # Звезды # Алла Пугачёва

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