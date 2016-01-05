Алла Пугачева в Instagram – подросшая дочь, ретро-фото и селфи в «игривом паричке»
Новости России. Новый год стартовал для поклонников Аллы Пугачевой с приятного известия. Примадонна начала делиться событиями из своей жизни в сети Instagram.
Филипп Киркоров (запись в Instagram):
Итак, друзья! Новый год начался с прекрасной новости! Наша Алла таки решилась на Инстаграм! Поприветствуем ее здесь. Это один из первых постов в ее типично неповторимом стиле!
Как следует из записи певицы, страничку в этой социальной сети она завела давно.
Но до недавнего времени там была лишь одна фотография.
Источник фото: instagram.com/orfey75alla/
Вчера Алла Борисовна показала коллаж из ретро-снимков, на которых она изображена вместе с родителями, а также опубликовала видео со своей младшей дочкой Лизой Галкиной. На видео девочка поет в розовый игрушечный микрофон.
«Растет конкурентка Лиза», – так подписала Примадонна этот снимок.
Поклонники Аллы Борисовны обрадовались тому, что смогут узнавать о любимой артистке из первых уст. Правда, в подлинности аккаунта все же усомнились.
Дочь Аллы Борисовны Кристина Орбакайте подтвердила, что страница не фейк.
Кристина Орбакайте (в Instagram):
Кстати, маман решилась на instagram @orfey75alla.
«Максик улетел в Куршавель. Куда бы и мне рвануть в этом игривом паричке?» – так подписала снимок Примадонна.