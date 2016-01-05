Алла Пугачева в Instagram – подросшая дочь, ретро-фото и селфи в «игривом паричке»

Новости России. Новый год стартовал для поклонников Аллы Пугачевой с приятного известия. Примадонна начала делиться событиями из своей жизни в сети Instagram.

Филипп Киркоров (запись в Instagram):

Итак, друзья! Новый год начался с прекрасной новости! Наша Алла таки решилась на Инстаграм! Поприветствуем ее здесь. Это один из первых постов в ее типично неповторимом стиле!

Как следует из записи певицы, страничку в этой социальной сети она завела давно.

Но до недавнего времени там была лишь одна фотография.