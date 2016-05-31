Прямой эфир

«Ну и ритуалы»: зачем в испанском городке взрослые мужчины прыгают через младенцев

31 мая 2016 14:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Ежегодный фестиваль El Colacho прошел в испанском городке Кастильо де Мурсия. И вновь происходящее шокировало общественность. Кульминацией праздника вот уже 400 лет становится необычный ритуал – прыжки через младенцев.



Начиная с 1621 года, El Colacho организует местное религиозное братство Santissimo Sacramento de Minerva, члены которого, облаченные в красно-желтые костюмы, символизируют собой дьявола (этот персонаж так и называется «el colacho»). В воскресенье, в последний день фестиваля, на улочках Кастильо де Мурсия появляются матрасы, на которых лежат младенцы.

«Ну и ритуалы»: зачем в испанском городке взрослые мужчины прыгают через младенцев-1

И начинается странное действо – El Salto del Colacho (Прыжок Дьявола). Люди в желтых одеждах прыгают через матрасы с малышами.

Местные жители уверены, что, таким образом, дети очищаются от первородного греха.

А значит, и приобретают защиту от болезней и злых духов. Между тем, католическая церковь дистанцируется от «прыжков дьявола».

«Ну и ритуалы»: зачем в испанском городке взрослые мужчины прыгают через младенцев-4



За всю историю существования мероприятие не состоялось лишь однажды.  В 18-м веке праздник был перенесен на несколько дней из-за сильной бури.

# Фотофакт # калейдоскоп # Культурные традиции

Другие новости рубрики

Все новости
Котокусты британского художника покоряют соцсети
31 мая 2016 10:45

Котокусты британского художника покоряют соцсети

Сладкий и гадкий: ирландскому мачо Колину Фаррелу исполняется 40 лет
31 мая 2016 07:57

Сладкий и гадкий: ирландскому мачо Колину Фаррелу исполняется 40 лет

Скатиться с горы быстрее куска сыра: традиционные забеги прошли в Великобритании
31 мая 2016 07:41

Скатиться с горы быстрее куска сыра: традиционные забеги прошли в Великобритании