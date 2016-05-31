«Ну и ритуалы»: зачем в испанском городке взрослые мужчины прыгают через младенцев

Новости Испании. Ежегодный фестиваль El Colacho прошел в испанском городке Кастильо де Мурсия. И вновь происходящее шокировало общественность. Кульминацией праздника вот уже 400 лет становится необычный ритуал – прыжки через младенцев.







Начиная с 1621 года, El Colacho организует местное религиозное братство Santissimo Sacramento de Minerva, члены которого, облаченные в красно-желтые костюмы, символизируют собой дьявола (этот персонаж так и называется «el colacho»). В воскресенье, в последний день фестиваля, на улочках Кастильо де Мурсия появляются матрасы, на которых лежат младенцы.

И начинается странное действо – El Salto del Colacho (Прыжок Дьявола). Люди в желтых одеждах прыгают через матрасы с малышами. Местные жители уверены, что, таким образом, дети очищаются от первородного греха. А значит, и приобретают защиту от болезней и злых духов. Между тем, католическая церковь дистанцируется от «прыжков дьявола».