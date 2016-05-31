«Ну и ритуалы»: зачем в испанском городке взрослые мужчины прыгают через младенцев

Новости Испании. Ежегодный фестиваль El Colacho прошел в испанском городке Кастильо де Мурсия. И вновь происходящее шокировало общественность. Кульминацией праздника вот уже 400 лет становится необычный ритуал – прыжки через младенцев.
Начиная с 1621 года, El Colacho организует местное религиозное братство Santissimo Sacramento de Minerva, члены которого, облаченные в красно-желтые костюмы, символизируют собой дьявола (этот персонаж так и называется «el colacho»). В воскресенье, в последний день фестиваля, на улочках Кастильо де Мурсия появляются матрасы, на которых лежат младенцы.