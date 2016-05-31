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Котокусты британского художника покоряют соцсети

31 мая 2016 10:45
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Новости Великобритании. Невероятные кошки из кустарников и деревьев покоряют соцсети. Британский художник-сюрреалист Ричард Сондерс несколько лет назад увидел декоративный кустарник и был поражен тем, насколько по форме тот напоминал его любимого кота. Эта случайность натолкнула мужчину на создание работ, которыми сейчас восторгается мир. 

Коты-кусты художник изображает на огромных псевдо-фотографиях.

Котокусты британского художника покоряют соцсети-1

На всех изображениях без исключения – любимый кот 69-летнего Сондерса по кличке Толли. Любимец художника умер в феврале этого года. Ричард Сондерс уверен: память о нем будет жить вечно.

В основе первого образа котокуста – фотография спящего Толли. Сондерс перенес этот образ на другую фотографию, сделанную им в местечке Хол Барн, где он заметил облако, сделанное в той же технике «топиарного искусства».

Котокусты британского художника покоряют соцсети-4

Многие люди уверены, что котокусты – настоящие, и отказываются верить в обратное.

Ричард Сондерс, художник-сюрреалист:
Я стараюсь поправлять тех, кто считает их реальными, но иногда люди просто не хотят слышать и хотят верить в то, что это все по-настоящему.

Одна из последних работ художника – кот, лакающий воду из озера в городке Пейншилл, в графстве Суррей.

Котокусты британского художника покоряют соцсети-7

Рыбка, которая спасла жителей города от голодной смерти в лихолетье, и мама-утка из сказки Роберта Макклоски. Рейтинг самых необычных памятников животным здесь.

# Фотофакт # калейдоскоп # Необычное # Ричард Сондерс

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