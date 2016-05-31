Котокусты британского художника покоряют соцсети

Новости Великобритании. Невероятные кошки из кустарников и деревьев покоряют соцсети. Британский художник-сюрреалист Ричард Сондерс несколько лет назад увидел декоративный кустарник и был поражен тем, насколько по форме тот напоминал его любимого кота. Эта случайность натолкнула мужчину на создание работ, которыми сейчас восторгается мир.

На всех изображениях без исключения – любимый кот 69-летнего Сондерса по кличке Толли. Любимец художника умер в феврале этого года. Ричард Сондерс уверен: память о нем будет жить вечно. В основе первого образа котокуста – фотография спящего Толли. Сондерс перенес этот образ на другую фотографию, сделанную им в местечке Хол Барн, где он заметил облако, сделанное в той же технике «топиарного искусства».

Многие люди уверены, что котокусты – настоящие, и отказываются верить в обратное.



Ричард Сондерс, художник-сюрреалист:

Я стараюсь поправлять тех, кто считает их реальными, но иногда люди просто не хотят слышать и хотят верить в то, что это все по-настоящему.

Одна из последних работ художника – кот, лакающий воду из озера в городке Пейншилл, в графстве Суррей.