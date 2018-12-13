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«Вражда определенно разыгрывается». Подробности конфликта между Кейт Миддлтон и Меган Маркл

13 декабря 2018 08:40
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Новости Великобритании. У Кейт Миддлтон, Меган Маркл и их супругов есть секретный чат.

По информации Us Weekly со ссылкой на близкий к королевской семье источник, четверка создала семейный чат, в котором они обмениваются новостями.

«Вражда определенно разыгрывается». Подробности конфликта между Кейт Миддлтон и Меган Маркл -1

К слову, на публике представителям королевской семьи не рекомендуется пользоваться телефонами и запрещено заводить аккаунты в социальных сетях. Но, как мы видим, и Кейт Миддлтон, и Меган Маркл, которая до замужества вела и Instagram, и блог, активно пользуются смартфонами.

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Источник также отметил, что между Кейт и Меган нет конфликта, несмотря на то, что эту тему сейчас обсуждают в СМИ.

По его мнению, «Кейт прекрасна», но ей требуется время, чтобы довериться кому-то. А Меган Маркл нужно время, чтобы приспособиться к правилам жизни в королевской семье. «К этому нелегко привыкнуть, особенно женщине, которая была независима еще год назад».

«Вражда определенно разыгрывается». Подробности конфликта между Кейт Миддлтон и Меган Маркл -4

По словам инсайдера, «вражда определенно разыгрывается. Они лучшие друзья? Нет. Они общаются каждую секунду? Нет. Они ненавидят друг друга? Абсолютно нет. Это две женщины, находящиеся под серьезным давлением, стрессом и в центре внимания. У них всегда будет связь, которую никто не сможет разорвать».

Слухи о том, что между герцогинями пробежала черная кошка появились в конце ноября. Некоторые СМИ сообщили, что конфликты Кейт и Меган могли стать причиной переезда принца Гарри с супругой в другой дом. 

«Кейт и Меган – очень разные люди». Принц Гарри и Меган Маркл переезжают из-за разногласий с семьёй брата (читать далее).  

# Королевская семья # калейдоскоп # Кейт Миддлтон # Меган Маркл # Фотофакт

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