«Вражда определенно разыгрывается». Подробности конфликта между Кейт Миддлтон и Меган Маркл

По информации Us Weekly со ссылкой на близкий к королевской семье источник, четверка создала семейный чат, в котором они обмениваются новостями.

К слову, на публике представителям королевской семьи не рекомендуется пользоваться телефонами и запрещено заводить аккаунты в социальных сетях. Но, как мы видим, и Кейт Миддлтон, и Меган Маркл, которая до замужества вела и Instagram, и блог, активно пользуются смартфонами.

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Источник также отметил, что между Кейт и Меган нет конфликта, несмотря на то, что эту тему сейчас обсуждают в СМИ.

По его мнению, «Кейт прекрасна», но ей требуется время, чтобы довериться кому-то. А Меган Маркл нужно время, чтобы приспособиться к правилам жизни в королевской семье. «К этому нелегко привыкнуть, особенно женщине, которая была независима еще год назад».