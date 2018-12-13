«Вражда определенно разыгрывается». Подробности конфликта между Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Новости Великобритании. У Кейт Миддлтон, Меган Маркл и их супругов есть секретный чат.
По информации Us Weekly со ссылкой на близкий к королевской семье источник, четверка создала семейный чат, в котором они обмениваются новостями.
Новости Великобритании. У Кейт Миддлтон, Меган Маркл и их супругов есть секретный чат.
По информации Us Weekly со ссылкой на близкий к королевской семье источник, четверка создала семейный чат, в котором они обмениваются новостями.
К слову, на публике представителям королевской семьи не рекомендуется пользоваться телефонами и запрещено заводить аккаунты в социальных сетях. Но, как мы видим, и Кейт Миддлтон, и Меган Маркл, которая до замужества вела и Instagram, и блог, активно пользуются смартфонами.
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Источник также отметил, что между Кейт и Меган нет конфликта, несмотря на то, что эту тему сейчас обсуждают в СМИ.
По его мнению, «Кейт прекрасна», но ей требуется время, чтобы довериться кому-то. А Меган Маркл нужно время, чтобы приспособиться к правилам жизни в королевской семье. «К этому нелегко привыкнуть, особенно женщине, которая была независима еще год назад».
По словам инсайдера, «вражда определенно разыгрывается. Они лучшие друзья? Нет. Они общаются каждую секунду? Нет. Они ненавидят друг друга? Абсолютно нет. Это две женщины, находящиеся под серьезным давлением, стрессом и в центре внимания. У них всегда будет связь, которую никто не сможет разорвать».
Слухи о том, что между герцогинями пробежала черная кошка появились в конце ноября. Некоторые СМИ сообщили, что конфликты Кейт и Меган могли стать причиной переезда принца Гарри с супругой в другой дом.
«Кейт и Меган – очень разные люди». Принц Гарри и Меган Маркл переезжают из-за разногласий с семьёй брата (читать далее).