Ученые назвали возраст, когда наступает биологическая старость

Ученые из Италии назвали возраст, который можно было бы считать началом старости.

По информации издания La Repubblica со ссылкой на участников конгресса по вопросам старения человека, возрастом наступления биологической старости предложили назвать 75 лет.

Ученые-геронтологи приходят к выводу, что мир за последнее время изменился и стоит перестать мыслить стереотипами на тему возраста. Спорт, правильное питание и образ жизни позволяют находиться в хорошей физической форме долгое время.

Никколо Маркионни – профессор университета из Флоренции – считает, что большая часть людей в 60 лет хорошо выглядят и обладают крепким здоровьем.

«Сегодня 65-летний среднестатистический находится в такой же физической и умственной форме, в какой находились люди в 40-45 лет около 30 лет назад, а многие 75-летние люди находятся в той же форме, что и 55-летние в 1980 году».

Гороскоп на старость: какими мы будем?

За сто лет продолжительность жизни итальянца увеличилась на 20 лет, утверждают ученые.

«В конце концов человек, которому 65 лет, больше не может воспринимать себя как пожилого».

В Италии число долгожителей одно из наибольших в Европе. А в мире страна не отстает от США и Японии. Пятая часть населения Италии перешагнула возрастной рубеж в 65 лет.