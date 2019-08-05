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6 августа Землю накроет магнитная буря. Во сколько её ждать?

05 августа 2019 11:39
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Новости Беларуси. 6 августа ожидается слабая магнитная буря. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН РФ.

Уровень предстоящей магнитной бури оценивается как G1. Это самый первый и самый слабый уровень магнитной бури. Дискомфорт ощутят, вероятно, только метеочувствительные люди. Также можно будет наблюдать полярные сияния.

Согласно разным источникам, буря пройдёт с 00:00 до 06:00. В это время следует быть немного осторожнее.

Кстати, говорят, защититься от метеочувствительности помогает минеральная вода с мёдом и лимоном.

Узнать больше о способах борьбы с метеозависимостью можно здесь.

 

# Космос # калейдоскоп

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