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«Чувствуем груз этого поражения». Тренер «Ливерпуля» о сенсационном проигрыше команде «Црвена Звезда» в Лиге чемпионов

07 ноября 2018 17:16
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Новости Беларуси. 6 ноября были сыграны первые матчи 4-го тура футбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Неожиданный результат был зафиксирован в Белграде.

«Чувствуем груз этого поражения». Тренер «Ливерпуля» о сенсационном проигрыше команде «Црвена Звезда» в Лиге чемпионов-1

«Чувствуем груз этого поражения». Тренер «Ливерпуля» о сенсационном проигрыше команде «Црвена Звезда» в Лиге чемпионов-3

В столице Сербии аутсайдер группы С «Црвена Звезда» нанесла сенсационное поражение фавориту квартета – «Ливерпулю». Дубль на свой счет записал Милан Павков. На 22-й минуте он поразил ворота Алисона после подачи с углового. А через 8 минут серб роскошным дальним ударом застал врасплох голкипера «мерсисайдцев». 2:0 – и «красные звезды» включаются в борьбу за выход в плей-офф. Теперь интрига в квартете закручивается с новой силой.

«Чувствуем груз этого поражения». Тренер «Ливерпуля» о сенсационном проигрыше команде «Црвена Звезда» в Лиге чемпионов-6

Юрген Клопп, главный тренер ФК «Ливерпуль» (Англия):
У соперников было много шансов, и он ими воспользовался. Во втором тайме «Ливерпуль» доминировал на поле, но мы не смогли реализовать свои моменты.

Я – человек. Если бы у меня была заготовлена большая речь спустя 10 минут после окончания матча, это было бы немного глупо. На данный момент мне нечего сказать. Мы проиграли и чувствуем груз этого поражения.

«Чувствуем груз этого поражения». Тренер «Ливерпуля» о сенсационном проигрыше команде «Црвена Звезда» в Лиге чемпионов-9

Из других результатов отметим победу «Брюгге». Бельгийский клуб в гостях нанес чувствительное поражение «Монако». Вничью сыграли «Наполи» и ПСЖ, а также «Интер» и «Барселона». Каталонцы в группе В набрали 10 очков и досрочно вышли в нокаут-раунд. «Тоттенхэм» вырвал победу у ПСВ, а московский «Локомотив» потерпел четвертое поражение на турнире.

«Чувствуем груз этого поражения». Тренер «Ливерпуля» о сенсационном проигрыше команде «Црвена Звезда» в Лиге чемпионов-12

# Футбол # Юрген Клопп # Фотофакт

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