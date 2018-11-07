«Чувствуем груз этого поражения». Тренер «Ливерпуля» о сенсационном проигрыше команде «Црвена Звезда» в Лиге чемпионов

В столице Сербии аутсайдер группы С «Црвена Звезда» нанесла сенсационное поражение фавориту квартета – «Ливерпулю». Дубль на свой счет записал Милан Павков. На 22-й минуте он поразил ворота Алисона после подачи с углового. А через 8 минут серб роскошным дальним ударом застал врасплох голкипера «мерсисайдцев». 2:0 – и «красные звезды» включаются в борьбу за выход в плей-офф. Теперь интрига в квартете закручивается с новой силой.

Юрген Клопп, главный тренер ФК «Ливерпуль» (Англия):

У соперников было много шансов, и он ими воспользовался. Во втором тайме «Ливерпуль» доминировал на поле, но мы не смогли реализовать свои моменты.

Я – человек. Если бы у меня была заготовлена большая речь спустя 10 минут после окончания матча, это было бы немного глупо. На данный момент мне нечего сказать. Мы проиграли и чувствуем груз этого поражения.