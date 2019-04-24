40 дней без Юлии Началовой. Дочь певицы исполнит мамину колыбельную

Новости России. 24 апреля – 40 дней со дня смерти певицы Юлии Началовой.
В этот день дочь Юлии Началовой 12-летняя Вера исполнит песню мамы на концерте в своей школе. Об этом рассказала пиар-директор певицы Анна Исаева.
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Исаева также отметила, что близкие поминали певицу 23 апреля.
Фото: instagram.com/isaeva.anya
Анна Исаева:
СЕГОДНЯ у ЕЕ ДОЧЕРИ Веры запланированный за полгода ответственный концерт в школе, ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, на котором мы с Юлей собирались присутствовать и строили планы, как это будет, и на котором сегодня будет минута молчания… И та самая КОЛЫБЕЛЬНАЯ НА АНГЛИЙСКОМ, исполненная когда-то Юлей в бенефисе и посвященная маленькой ВЕРОЧКЕ. Так вот, сегодня Вера берет эстафету. СЕГОДНЯ ПОЕТ ВЕРА.
Напомним, что Юлия Началова скончалась 16 марта в больнице. Певице было 38 лет. Уход артистки стал настоящим шоком для близких, друзей и поклонников.
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