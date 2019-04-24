40 дней без Юлии Началовой. Дочь певицы исполнит мамину колыбельную

В этот день дочь Юлии Началовой 12-летняя Вера исполнит песню мамы на концерте в своей школе. Об этом рассказала пиар-директор певицы Анна Исаева.

Анна Исаева:

СЕГОДНЯ у ЕЕ ДОЧЕРИ Веры запланированный за полгода ответственный концерт в школе, ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, на котором мы с Юлей собирались присутствовать и строили планы, как это будет, и на котором сегодня будет минута молчания… И та самая КОЛЫБЕЛЬНАЯ НА АНГЛИЙСКОМ, исполненная когда-то Юлей в бенефисе и посвященная маленькой ВЕРОЧКЕ. Так вот, сегодня Вера берет эстафету. СЕГОДНЯ ПОЕТ ВЕРА.

Напомним, что Юлия Началова скончалась 16 марта в больнице. Певице было 38 лет. Уход артистки стал настоящим шоком для близких, друзей и поклонников.