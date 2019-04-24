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40 дней без Юлии Началовой. Дочь певицы исполнит мамину колыбельную

24 апреля 2019 10:12
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Новости России. 24 апреля – 40 дней со дня смерти певицы Юлии Началовой.  

В этот день дочь Юлии Началовой 12-летняя Вера исполнит песню мамы на концерте в своей школе. Об этом рассказала пиар-директор певицы Анна Исаева.   

«С ней у меня связано всё мое детство и школьные годы». Как в Москве прощались с Юлией Началовой  

Исаева также отметила, что близкие поминали певицу 23 апреля.    

40 дней без Юлии Началовой. Дочь певицы исполнит мамину колыбельную -1

Фото: instagram.com/isaeva.anya  

Анна Исаева:    
СЕГОДНЯ у ЕЕ ДОЧЕРИ Веры запланированный за полгода ответственный концерт в школе, ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, на котором мы с Юлей собирались присутствовать и строили планы, как это будет, и на котором сегодня будет минута молчания… И та самая КОЛЫБЕЛЬНАЯ НА АНГЛИЙСКОМ, исполненная когда-то Юлей в бенефисе и посвященная маленькой ВЕРОЧКЕ. Так вот, сегодня Вера берет эстафету. СЕГОДНЯ ПОЕТ ВЕРА.  

Напомним, что Юлия Началова скончалась 16 марта в больнице. Певице было 38 лет. Уход артистки стал настоящим шоком для близких, друзей и поклонников.    

 Юлия Началова. Жизнь и карьера певицы в 15 фото (читать далее).      

# Некролог # калейдоскоп # Юлия Началова

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