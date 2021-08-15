31 год со дня смерти Виктора Цоя. Как сейчас выглядит и чем занимается его сын?

15 августа 1990 года мир потерял одного из самых популярных советских музыкантов. Основатель группы «Кино» Виктор Цой погиб в автокатастрофе. Супруга Цоя, Марьяна, ушла из жизни в 2005 году, а о его второй избраннице мало что известно. Однако у Виктора остался сын Александр, который пошёл по стопам отца и стал музыкантом, пусть и не таким известным.

Фото: instagram.com/kino.posledniy_geroi

Марьяна после смерти супруга оформила авторские права на его песни на Александра. Однако первое время Цой-младший избегал излишнего внимания к себе, поэтому взял псевдоним и играл на гитаре в группе «Para bellvm», а также разрабатывал дизайн обложек музыкальных альбомов.

Фото: instagram.com/kino.posledniy_geroi

Закрытость Александра, вероятно, была связана с влиянием школы. Тогда очень многие воспринимали его не как самостоятельного человека, а как сына знаменитого Виктора Цоя. Из-за этого будущий артист прогуливал уроки, а затем вовсе перестал ходить в учебное заведение, окончив школу экстерном.

Фото: instagram.com/sashatso.y

Сейчас Александр старается относиться к этому проще. Есть плюсы, например, после мелких нарушений ПДД сотрудники ГАИ отпускали его без штрафа. Иногда случайные прохожие хотят с ним сфотографироваться. А вот общаться с людьми, которые сидят у могилы его отца, музыкант не любит. Как он сам говорил, он приходит на кладбище не для этого. Виктор Цой – вырезал фигурки из дерева и работал кочегаром. Звёзды, которые ушли слишком рано

Фото: instagram.com/sashatso.y

Одной из тех, кому было неважно, чей Александр сын, стала его будущая супруга Елена Осокина. Пара поженилась в 2010 году, Известно, что у них есть ребёнок, но супруги ничего о нём не рассказывают.

Фото: instagram.com/sashatso.y

Что касается творчества Александра, то он является автором песен и их исполнителем. Также определённую известность получил проект «Симфоническое Кино» – исполнение композиций Виктора Цоя симфоническим оркестром без вокала. По словам Александра, он занимался продюсированием проекта, а также видеоэффектами.

Фото: instagram.com/sashatso.y

Один из последних и, возможно, самый масштабный проект Александра – новый виток группы «Кино». Он собрал бывших музыкантов коллектива, чтобы был живой звук, а в качестве вокала используется оцифрованная запись голоса Виктора Цоя. В 2021 году коллектив выступает с концертами в разных городах.

Фото: instagram.com/sashatso.y