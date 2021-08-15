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Юлия Меньшова поделилась своим опытом борьбы со стрессом

15 августа 2021 08:52
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Новости России. Актриса Юлия Меньшова рассказала, что нашла хороший способ справиться со стрессом. В этом ей помогает тишина. 

«Никуда не исчезла. Просто хотелось тишины. И это оказалось необыкновенно полезным опытом», – написала телеведущая на своей странице в Instagram. 

Юлия Меньшова поделилась своим опытом борьбы со стрессом-1

Фото: instagram.com/juliavmenshova

По словам Меньшовой, именно к тишине стремятся люди, когда уезжают на дачу или другое уединённое место за городом. Хотя кажется, что хочется просто подышать свежим воздухом. 

«Даже относительно безопасный для слуха фоновый городской шум вызывает у человека постоянный стресс, способствует гипертонии, сердечно-сосудистым заболеваниям и нарушениям сна», – рассказала актриса об исследовании учёных, которое было проведено около десяти лет назад. 

В ближайшее время телеведущая планирует вместе с мужем походить по лесам под Санкт-Петербургом, пособирать грибы и просто отдохнуть. 

Напомним, 5 июля ушёл из жизни отец Юлии Меньшовой. Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса – подробнее здесь

# Звезды # калейдоскоп # Юлия Меньшова # Фотофакт

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