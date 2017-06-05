Что на самом деле произошло с Водонаевой в Минске

«Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». 2 июня Алена Водонаева написала в своем Instagram-аккаунте о том, что её под сомнительным предлогом задержали в минском аэропорту. Через несколько дней российская дива опубликовала развернутую версию произошедшего: 11 часов в аэропорту, изъятые 30 тысяч долларов и 50 – российских рублей, а так же самые неприятные впечатления об инциденте. Что же произошло на самом деле?

Источник фото: https://www.instagram.com/alenavodonaeva/

Что рассказала сама Водонаева об инциденте в аэропорту Минска История началась 2 июня, когда Алена опубликовала в Instagram запись о том, что ее вместе со съемочной командой задержали в Национальном аэропорту Минск (здесь и далее сохранены авторская орфография и пунктуация): Алена Водонаева:

Капец история. 7 часов в аэропорту Минска. Когда все это закончился не понятно. Чуть позже все расскажу. Но честно, с таким сталкиваюсь впервые Как стало ясно спустя несколько дней, теледива с пересадкой в Минске летела на съемки в Киев. С ней были её партнер по съемкам, певец Алекс Малиновский, его брат-близнец Григорий, пиар-директор Наталья и ребенок (как сообщают российские издания, это 12-летняя дочь Анны Седоковой, Алина Белькевич).

Источник фото: https://www.instagram.com/alenavodonaeva/

С собой у них было около 30 тысяч долларов и некоторая сумма российских рублей. Все паспорта находились у Натальи, все деньги – у Григория. Перед зеленой линией они сообщили, сколько наличных у них на руках и объяснили, что это «на всех». Тем не менее им предложили пройти за линию, а затем задержали. Алена Водонаева:

По факту каждый из нас не превышает лимит заявленных по закону цифр, но все деньги в одной сумке и зеленую линию мы уже пересекли. Напомню - после хитрого приглашения работника таможни, когда он услышал цифру. Для меня это принципиальный этический момент, и это можно увидеть по камерам. Видимо ему очень понравилась сумма ... Как утверждает сама Алена, после этого началось что-то совсем странное: допросы, пристальный досмотр буквально каждого кармана, отказ приглашать российского представителя. Таможенники не представились, но забрали телефоны и паспорта.

Источник фото: https://www.instagram.com/alenavodonaeva/

Алена Водонаева:

Спрашивали о происхождении денег, кто мы друг другу и угрожали уголовным делом. У близнецов Алекса и Григория потребовали доказать, что они состоят в кровном родстве. За 11 часов команде дали попить всего один раз, а в туалет выпускали по одному. Алена Водонаева:

По итогу у нас забрали все доллары, все 30.000. Забрали рубли - общей суммой 50.000. Отказались помочь с посадкой на другой самолёт, так как свой мы, естественно, пропустили и потеряли билеты.

Источник фото: https://www.instagram.com/alexeyromanof/

Естественно, Водонаева и остальные члены съемочной команды возмущены таким обращением и конфискацией денег. Теледива не собирается оставлять все как есть и планирует подать на представителей «Минск-2» в суд, чтобы восстановить справедливость. Алена Водонаева:

Завтра суд. <…> Почему у родных братьев конфисковали 20.000$? Почему угрожали уголовной статьей? Почему представитель таможенного контроля не направил нас через красный коридор честно услышав сумму? Все это пахнет каким-то разводом и четко отлаженной схемой. Так это или нет, выясним совсем скоро.

Источник фото: https://www.instagram.com/alenavodonaeva/

Кто такая Алена Водонаева Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» из Тюмени. Прославилась благодаря эпатирующему поведению. После того, как покинула проект летом 2007 года, стала ведущей программы «Cosmopolitan – видеоверсия». Некоторое время вела «RealityGirl» с Отаром Кушинашвили, но работа не сложилась из-за конфликтов с соведущим.

Источник фото: https://www.instagram.com/alenavodonaeva/

Затем Алена завела блог на Mail.ru, который довольно быстро по популярности занял почетное третье место (после Медведева и Соловьева). Вела программы «Russia.ru», «Голая десятка» и «Спокойной ночи, мужики» (совместно с Анфисой Чеховой). С 2012 года примерила на себя роль светской львицы. В 2016 снялась в комедийном сериале «Бедные люди», но отказалась от попыток развивать карьеру актрисы. Впрочем, от предложений поучаствовать в съемках окончательно не отказалась.

Источник фото: https://www.instagram.com/aleksmalinovskiy/

Кто такой Алексей Малиновский Певец родом из Магадана. По настоянию родителей получил юридическое образование. С детства мечтал о музыкальной карьере, поэтому переехал в Москву и поступил в Институт современного искусства на бюджетное отделение. Через полгода бросил и продолжил в частном порядке заниматься вокалом. Участвовал в отборах на конкурсы «Фабрика звезд», «Народный артист», «X-фактор», но безуспешно.

Источник фото: https://www.instagram.com/aleksmalinovskiy/

Через некоторое время песня Алекса «Отпусти мою душу» попала на одну из белорусских радиостанций и «выстрелила». После этого певца пригласили поучаствовать в отборе на «Евровидение». Малиновский прошел его, но отказался от участия из-за условий контракта. По собственному выражению он «подсобрал немного денег» в Беларуси и вернулся в Москву, чтобы поучаствовать в шоу «Минута славы». Карьера Алекса пошла вверх в 2012 году, когда он прошел на «Голос» (его наставником стал Дима Билан).

Источник фото: https://www.instagram.com/alenavodonaeva/

Как прокомментировали ситуацию в Водонаевой белорусские таможенники Таможня «Минск–2» рассказала свою версию инцидента. Официальный представитель сообщил, что Алену и Алекса действительно приглашали в «красный» коридор, чтобы проверить ручную кладь. Но досмотр занял гораздо меньше времени, чем было заявлено (с 12:55 до 13:12 для самой Водонаевой и с 14:00 до 14:14 для Малиновского соответственно). Записи камер видеонаблюдения подтверждают, что к этому времени процедуры были окончены. Представители таможни (в комментарии БелТА):

Данные граждане, их товары и имущество должностными лицами таможни «Минск-2» не задерживались.

Источник фото: https://vk.com/id189517914

Руслан Стариковский о скандале в белорусском аэропорту В интервью для радио Sputnik Беларусь свое видение этой истории рассказал продюсер Руслан Стариковский. По его мнению, звезды «нового поколения» добиваются успеха не за счет творчества, а благодаря вниманию в социальных сетях. Продуктом, который продают селебрити, культивируя интерес к собственным поступкам и заявлениям, становится их собственная жизнь. Роман Стариковский (в интервью радио Sputnik):

Скорее я бы в эту сторону отметил эту барышню. Эта технология пиара была отточена в телешоу «Дом-2», благодаря которому Алена Водонаева стала известной. Стариковский отметил, что монетизировать свое участие в такого рода шоу могут единицы. А вот популярные аккаунты в соцсетях неплохо продаются и приносят своим владельцам немалый доход.

Источник фото: https://www.instagram.com/fkirkorov/