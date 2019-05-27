Готовились к выступлению в одной гримерке. Верка Сердючка рассказала о встрече с Мадонной на «Евровидении»

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, разделил гримерку с Мадонной во время подготовки к выступлению в финале конкурса «Евровидение» в Тель-Авиве. О том, как это было, он рассказал изданию «Starhit.ru».

Мадонну и Верку Сердючку пригласили в качестве гостей на «Евровидение». Мадонна посчитала гримерку украинской певицы очень удобной и «переехала» к ней. Несмотря на редкую возможность пообщаться с мировой знаменитостью, Данилко и Мадонна «пересеклись» один раз, во время приезда. Организаторы, отмечает эпатажная Сердючка, рады её визиту не были, так как звезда такой величины требует больше внимания.

Верка Сердючка:

Мы пересеклись буквально один раз, когда она приехала. У нас была работа в «Евроклубе», а она попросила именно нашу гримерку. Синие лампочки ей там подкручивали, чтобы свет был более мягким.