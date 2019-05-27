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Готовились к выступлению в одной гримерке. Верка Сердючка рассказала о встрече с Мадонной на «Евровидении»

27 мая 2019 12:10
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Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, разделил гримерку с Мадонной во время подготовки к выступлению в финале конкурса «Евровидение» в Тель-Авиве. О том, как это было, он рассказал изданию «Starhit.ru».  

Готовились к выступлению в одной гримерке. Верка Сердючка рассказала о встрече с Мадонной на «Евровидении»-1

Фото: instagram.com/v_serduchka

Мадонну и Верку Сердючку пригласили в качестве гостей на «Евровидение». Мадонна посчитала гримерку украинской певицы очень удобной и «переехала» к ней. Несмотря на редкую возможность пообщаться с мировой знаменитостью, Данилко и Мадонна «пересеклись» один раз, во время приезда. Организаторы, отмечает эпатажная Сердючка, рады её визиту не были, так как звезда такой величины требует больше внимания.  

Верка Сердючка:  
Мы пересеклись буквально один раз, когда она приехала. У нас была работа в «Евроклубе», а она попросила именно нашу гримерку. Синие лампочки ей там подкручивали, чтобы свет был более мягким.  

Выступление победителя «Евровидения-2019» Дункана Лоуренса из Нидерландов. Мощный видеофакт (смотрите здесь).   

Готовились к выступлению в одной гримерке. Верка Сердючка рассказала о встрече с Мадонной на «Евровидении»-4

Фото: instagram.com/v_serduchka

Верка Сердючка в своем привычном образе спела вместе с участниками и победителями прошлых лет – Кончитой Вурст, Монсом Зелмерлевым и Элени Фурейра. Она исполнила песню победительницы «Евровидения-2018» Нетты – «Тоу». Выход на сцену украинской певицы стал одним из самых обсуждаемых событий конкурса. Зрители активно ведут разговор и на тему появления Мадонны на сцене. Её выступление фурора среди фанатов не произвело – многие, в том числе и Сердючка, слышали, как та часто фальшивила. Данилко не спешит обвинять певицу. По его словам «даже у самых больших звезд бывают моменты провала».  

Готовились к выступлению в одной гримерке. Верка Сердючка рассказала о встрече с Мадонной на «Евровидении»-7

Фото: instagram.com/madonna

Победителем «Евровидения-2019» стал Дункан Лоуренс, который увез хрустальный микрофон в Нидерланды. Италия заняла второе место благодаря Алессандро Махмуду. Третью позицию завоевал Сергей Лазарев, представитель России.  

Рассказываем про финал «Евровидения-2019»: победили Нидерланды  

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # Верка Сердючка # Мадонна # Дункан Лоуренс # Сергей Лазарев # Фотофакт

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