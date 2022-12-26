26 декабря – День подарков

Сегодня, 26 декабря, День подарков. В этот день жителям планеты предлагают обмениваться презентами. Этот праздник сначала отмечали в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канаде. Но поскольку дарить подарки полезно для здоровья (так говорят ученые), то присоединиться ко Дню дарения подарков можно жителям всего земного шара. Кстати, одним из самых дорогих подарков за всю историю человечества стало соболиное манто длиной в 1,5 километра. Его подарил своей жене король Франции Людовик XIV. Но если вы не король Франции, то вполне подойдет даже маленькая безделушка, преподнесенная от души. Ценность подарка определяется не его стоимостью, а вложенными в него эмоциями, а главное, чтобы он был сделан от всего сердца. 26 декабря 1825 года в Петербурге произошло восстание декабристов

Попытку государственного переворота организовала группа дворян, многие из которых были офицерами гвардии. Главными целями восставших были свержение самодержавия, отмена крепостного строя, принятие Конституции. 26 декабря на Сенатской площади собрались 3 тысячи восставших. Они должны были заставить Сенат отказаться от присяги Николаю I и опубликовать манифест к русскому народу. Однако план действий, разработанный декабристами, с первых же минут был нарушен: на место сбора пришли далеко не все. Руководитель восстания Сергей Трубецкой вообще не появился на Сенатской площади. В результате этого крупнейшего политического выступления погибли более 1 200 человек, к следствию и суду было привлечено более 570 человек. Пятеро декабристов – Павел Пестель, Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестeжев-Рюмин, Кондратий Рылеев, Петр Каховский были повешены. Более 100 декабристов были сосланы на разные сроки в Сибирь на каторгу или поселение. 26 декабря – праздник глубокого снега