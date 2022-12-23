23 декабря Всемирный день сноубординга. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 23 декабря, Всемирный день сноубординга. 23 декабря считается днем открытия сезона – стартом к занятию сноубордингом, одним из самых увлекательных видов спорта. Организацией соревнований по спускам на досках для езды по выделенным маршрутам занимается Международная федерация лыжного спорта. Первый чемпионат мира по сноуборду состоялся в 1988 году. Сегодня одиночные и командные соревнования проводятся по нескольким дисциплинам: кросс, параллельный слалом, слоупстайл, гигантский слалом, хафпайп и биг-эйр с выполнением во время затяжного прыжка трюков. Сноуборд – это спорт, для занятия которым человек поборол в себе страх, проделал большую внутреннюю работу на пути к званию чемпиона. Поэтому каждый, кто преодолел боязнь и стал на доску, уже является триумфатором.

Первый действующий транзистор создали американские физики Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн в лабораториях Bell Labs. 23 декабря 1947 года состоялось официальное представление изобретения, и именно эта дата считается днем изобретения транзистора. В 1956 году ученые были награждены Нобелевской премией по физике «За исследования полупроводников и открытие транзисторного эффекта». Джон Бардин вскоре был удостоен Нобелевской премии во второй раз за создание теории сверхпроводимости. Позднее транзисторы заменили вакуумные лампы в большинстве электронных устройств, совершив революцию в создании интегральных схем и компьютеров.

Заслуженный архитектор республики Ольга Борисовна Ладыгина родилась 23 декабря 1922 года. Вся творческая жизнь Ольги Ладыгиной прошла в институте Белгоспроект – от рядового архитектора до главного архитектора института. Она автор более 80 осуществленных проектов, которые украшают города Беларуси и ее столицу – город-герой Минск. В их числе комплекс жилых домов по улице Янки Купалы, на площади Победы и от улицы Козлова до улицы Краснозвездной города Минска, городские мосты через Западную Двину в Витебске, через Днепр в Могилеве и Речице, Республиканский институт онкологии и радиологии в Боровлянах, жилой район по улицам Хоружей, Горького и Кульман в Минске. Сегодня 100 лет со дня рождения этой выдающейся женщины.

23 декабря – День снежных ангелов. Для детей, как и для большинства взрослых, создание ангелов на свежевыпавшем снегу – это большое зимнее удовольствие. Для тех, кто никогда не делал ангелов на снегу, это очень просто – ложитесь на спину и двигайте руками сверху вниз, чтобы сформировать крылья, после чего двигайте ногами из стороны в сторону, чтобы сделать платье ангела. Когда вы встанете, то увидите своего собственного ангела, запечатленного на снегу. Считается, что снежные ангелы очень сильно радуются, когда видят влюбленных – они начинают кружить в танце рядом с ними вместе со своими снежинками. Поэтому парные ангелы, созданные рядом друг с другом в этот день, – также традиция этого праздника. День снежных ангелов – праздник для детей, семьи и влюбленных пар.

И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!