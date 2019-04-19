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19 апреля. Дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Онлайн

19 апреля 2019 15:24
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Всё внимание приковано к Киеву. Сегодня в 19.00 на стадионе «Олимпийский» украинской столицы начнутся дебаты между кандидатами на пост президента Украины  Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Событию предшествовали горячие споры о формате выступлений претендентов, месте проведения встречи. В конце концов, несколько дней назад всё решилось. На стадионе соберутся около 60 тысяч избирателей, порядок будут обеспечивать 10 тысяч полицейских. Ожидается острая полемика кандидатов о дальнейшей судьбе страны. 

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# Выборы в Украине # калейдоскоп # Петр Порошенко # Владимир Зеленский

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