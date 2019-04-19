19 апреля. Дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Онлайн

Всё внимание приковано к Киеву. Сегодня в 19.00 на стадионе «Олимпийский» украинской столицы начнутся дебаты между кандидатами на пост президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Событию предшествовали горячие споры о формате выступлений претендентов, месте проведения встречи. В конце концов, несколько дней назад всё решилось. На стадионе соберутся около 60 тысяч избирателей, порядок будут обеспечивать 10 тысяч полицейских. Ожидается острая полемика кандидатов о дальнейшей судьбе страны.