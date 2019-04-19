«Суп на селёдочных головах гнилых. Более ужасного места я не помню в своей жизни». Две истории ветеранов ВОВ

Сегодня кругом мир и покой. Но 75 лет назад наши земли были адом, где газовые камеры, разрывы артиллерийских снарядов и трупный запах стали буднями миллионов солдат, которые умирали на фронте. Медали, ордена, пожелтевшие фотографии и военный билет. У Василия Семенякова не простая судьба. Страшная весть о войне пришла в маленькую деревню Безводное. Василий Степанович простился с семьей, не зная, случится ли ему когда-нибудь снова переступить порог родного дома.

Василий Семеняков, ветеран Великой Отечественной войны:

Завезли меня в Дмитров – это под Москвой. Условия были ужасные. Я из бедной деревни приехал туда и две недели ничего не мог есть. Этот суп на каких-то селёдочных головах гнилых. Из-под Дмитрова нас бросили в Гороховецкие лагеря. Более ужасного места я не помню в своей жизни.

Ветеран рассказывает, что все мечтали попасть на фронт: там и кормили лучше и одевали потеплее. Василий Семеняков:

Привезли нас в Польшу на Сандомирский плацдарм. Это Первый Украинский фронт. Там мы готовили защиту в течение двух недель. После началось наступление и пошли.

С молитвой на устах он выбирался из окопов и шёл навстречу врагу. В кровавой круговерти смог дойти до конца и встретить Победу. Василий Семеняков:

Дождались, это было невероятно: торжество, радость, слёзы.

После войны молодой Василий Семеняков окончил среднюю школу, поступил в университет на факультет журналистики и обзавёлся семьей. Более 25 лет проработал в государственном научном издательстве «Советская энциклопедия». В 1991 году ему присвоено звание «Заслуженного работника культуры БССР». В разные годы работал с Янкой Брылём, Петром Бровкой и Иваном Шемякиным.

Николай Станкевич пошел на фронт добровольцем, когда ему не было и 18. Юному новобранцу пришлось испытать все тяготы горьких военных лет. Пулемётчик участвовал во многих боевых операциях. Несколько тяжёлых ранений, контузия и лагерь смерти Тростенец. О войне он не любит говорить. Автобиографию отца сегодня вспоминает дочь.

Зинаида Захаренко, дочь ветерана Великой Отечественной войны:

Под руководством Рокоссовского и Жукова воевал. Ранение было в ногу очень серьёзное, ему хотели отнять ногу, но он же был совсем молодой, как мог просил, сопротивлялся. И его отправили санитарным поездом в Москву. В Москве он всю жизнь вспоминает профессора, который пришёл и говорит: «Ну, что, хлопец, жить хочешь?» «Хочу». «Надо ногу отнимать, начнётся гангрена». «Нет, тогда буду умирать, не дам ногу отнимать».

Пули и осколки из коленного сустава достали – ногу спасли. Потом было ещё несколько ранений, после одного из которых он попал в госпиталь в Могилёв. Там, молодой и красивый Николай, ушедший в самоволку, познакомился на танцах со своей будущей супругой Анной. Зинаида Захаренко:

Он быстро уже поправился и опять его отправили на фронт. Письма маме писал. В 1947 году демобилизовали его, вот он говорит: «Еду и думаю, ну, куда мне ехать, заеду я к своей Аннушке в Могилёв».

На долю Николая Михайловича выпало немало невзгод. В большой семье, где было 11 детей, приходилось голодать, но, несмотря на все лишения и удары судьбы, он стал достойным человеком, которого любили и уважали коллеги и руководство. Всю свою жизнь ветеран проработал маляром на заводе имени Кирова. И любой ремонт доверяли только его золотым рукам. Зинаида Захаренко:

Папа заболел. Захожу домой, у нас сидит директор завода, вызвали врача. Сколько вспоминаю, вот руководство всегда его очень уважало.