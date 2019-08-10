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Будет зима морозной или тёплой? Узнаем в этот день

10 августа 2019 17:18
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12 августа – Силов день. По поверьям, это – лучшее время для посева озимых, рассказали в программе «Плюс-минус». Если дни стоят пасмурные и прохладные, дождя можно не опасаться.

Лето вернётся! Но без дождей не обойдётся. Синоптики рассказали о погоде на неделю

14 августа – Медовый Спас. Праздник, с которым связывают окончание лета и день пчеловодов. Пасечники заламывают в ульях первые медовые соты.

16 августа – Антон Вихревей. Сильный холодный ветер в этот день предвещал морозную зиму, а южный и тёплый – мягкую и снежную.

Будет зима морозной или тёплой? Узнаем в этот день-1

# Погода в Беларуси # общество

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