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1,2 миллиона «нравится»: школьница оставила записку владельцу помятого автомобиля

24 ноября 2018 08:08
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Новости США. Американец Эндрю Сипович нашёл записку школьницы, которая объяснила происхождение вмятины на его автомобиле. Мужчина рассказал об этом в Twitter, и сообщение стало вирусным.  

«Пояснение анонимной шестиклассницы, которая спасла мне пару тысяч», – поделился Эндрю, приложив саму записку и фотографию повреждённой машины.  

1,2 миллиона «нравится»: школьница оставила записку владельцу помятого автомобиля-1

Фото: twitter.com/Andrew_Sipowicz  

«Если вам интересно, что случилось с вашим автомобилем. Автобус 449 ударил вашу машину. Он останавливается здесь каждый день, чтобы высадить меня в 5 часов вечера. Что произошло? Она пыталась сдать назад и врезалась в автомобиль. Она врезалась и сбежала. Она оставила вмятину, а я всё видела. Извините. Сиденье водителя левее двери. Леди в автобусе сидела на месте водителя 999. Автобус принадлежит общеобразовательной школе Буффало. Вот тот автобус, который ударил вашу машину. Шестиклассница Академии Хоутон», – говорится в записке.  

1,2 миллиона «нравится»: школьница оставила записку владельцу помятого автомобиля-4

Фото: twitter.com/Andrew_Sipowicz  

Твит вызвал бурное обсуждение, был ретвитнут 265 тысяч раз и набрал 1,2 миллиона «нравится». Комментаторы похвалили поступок девочки.  

«Здорово, когда система учит ребёнка быть правдивым и поступать правильно»,  

«Потрясающе! Приятно видеть ребёнка, который не позволяет людям нарушать правила»,  

«Спасибо родителям, которые воспитали эту кроху. И огромное спасибо тебе, что поступила правильно»,  

«Она не только замечательная девочка, но и чудесный художник!».  

Отдельного упоминание достоин рисунок. Комментаторы заметили, что дети в автобусе кричат, а водитель будто бы ухмыляется.  

1,2 миллиона «нравится»: школьница оставила записку владельцу помятого автомобиля-7

Фото: twitter.com/Andrew_Sipowicz  

Позже Сипович уточнил, что анонимная доброжелательница найдена. Сейчас мужчина думает, как отблагодарить школьницу за её поступок.  

Осенью 2018 года 5-летняя девочка стала звездой соцсетей.  

Причина в её невероятно объёмных волосах – здесь подробнее.  

# Дети # калейдоскоп # Эндрю Сипович # Фотофакт

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