100% сходства. Хайди Клум и Том Каулитц нарядились в Шрека и Фиону на Хэллоуин

Новости США. Раскрылась тайна главного образа на Хэллоуин – модель Хайди Клум показала свой костюм.
Клум организовала вечеринку, а образ модели превзошел все ожидания.
Новости США. Раскрылась тайна главного образа на Хэллоуин – модель Хайди Клум показала свой костюм.
Клум организовала вечеринку, а образ модели превзошел все ожидания.
Хайди Клум и ее бойфренд – музыкант Том Каулитц – нарядились в Шрека и Фиону.
Костюмы были невероятно сложными. Для их создания потребовалось несколько часов. Пошаговый процесс создания образа модель публиковала на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/heidiklum
Фото: instagram.com/heidiklum
Незадолго до праздника Клум начала дразнить подписчиков и подогревать интерес к своему образу – она выкладывала фото своих предыдущих нарядов.
Королева праздника. 19 сумасшедших образов Хайди Клум на Хэллоуин (смотрите здесь).
Модель не раз рассказывала, что когда дело доходит до выбора костюма на Хэллоуин, то она становится «просто безумной».
Том Каулитц и Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum
Поклонники оценили образы и отметили, что удалось достичь максимального сходства.