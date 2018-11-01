100% сходства. Хайди Клум и Том Каулитц нарядились в Шрека и Фиону на Хэллоуин

Хайди Клум и ее бойфренд – музыкант Том Каулитц – нарядились в Шрека и Фиону.

Костюмы были невероятно сложными. Для их создания потребовалось несколько часов. Пошаговый процесс создания образа модель публиковала на своей странице в Instagram.

Незадолго до праздника Клум начала дразнить подписчиков и подогревать интерес к своему образу – она выкладывала фото своих предыдущих нарядов.

Королева праздника. 19 сумасшедших образов Хайди Клум на Хэллоуин (смотрите здесь).

Модель не раз рассказывала, что когда дело доходит до выбора костюма на Хэллоуин, то она становится «просто безумной».