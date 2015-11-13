Женщина-кузнец Оксана Кирилюк: Мечтаю создать парк кованных скульптур!

Огонь, вода и металл... Дружба с этими стихиями для Оксаны вылилась в любимое дело. Поистине «железная леди» она давно разрушила стереотип о том, что кузнец – неженская и неженственная профессия. Стройная, лёгкая и грациозная она запросто превращает грубый кусок металла в прекрасный цветок. Вот уж у кого точно дело в руках «горит».

О том, что свяжет свою жизнь с металлом, в юности даже не подозревала. Мечтала стать моряком, позже серьезно увлеклась холодным оружием, точнее искусством его исполнения. Потому уже будучи девчонкой, Оксана профессионально занялась рисованием. И лишь когда пришло время выбора профессии, все увлечения остались на втором плане. Девушка поступила в вуз. Как итог, диплом специалиста по международным связям, который особой радости и удовольствия ей так и не принёс.

На восемь лет Оксана нашла отдушину в бальных танцах. Организовала собственную танцевальную студию, которая существует и по сей день.

Выбор кузнечного ремесла произошёл случайно. Понять, что именно это дело ей по душе, помогли лошади.

С этих пор Оксана, буквально, не выпускает железо из рук. Несмотря на то, что металл женщине покорился не сразу, да и обжигаться приходилось, любовь к кузнечному делу с годами не утихла. Оксана считает, что главное в этом ремесле: знания технологий и умение чувствовать материал, с которым работаешь.

Оксана утверждает, что из железа можно сделать абсолютно всё, главное, чтобы это выглядело красиво. Однако и табу у женщины имеются. Подковы - вот уж чего она точно делать не будет. По её словам, животные от них лишь страдают. Такая любовь к лошадям у женщины обещает в будущем перерасти в строительство большого приюта. Что же касается кузнечного мастерства, то и здесь у Оксаны есть грандиозные планы.

Нам остаётся лишь пожелать Оксане удачи, и всех кузнецов поздравить с наступающим профессиональным праздником. И помните, что только в ваших силах превратить хобби в любимую работу.