Речицкий художник Анатолий Щёголев рисует шаржи на «звёзд» шоу-бизненеса, раскрывая их личность

Уютное минское кафе. Чашечка черного чая. Такую встречу, как эту, случайностью не назовёшь. Да и наш герой сюжета склонен считать, что случайностей в жизни не бывает.

Увидев в Интернете работы речицкого художника-шаржиста Анатолия Щеголева, получила массу приятных впечатлений. И как журналисту, непременно захотелось познакомить с ним и нашего зрителя.

График, живописец, дизайнер, декоратор, карикатурист. Его работы находятся в галереях, музеях и частных коллекциях более 20 стран. Постоянные участники и призёры международных фестивалей. Анатолий амбициозен и невероятно креативен.

Пожалуй, самые популярные работы Анатолия - шаржи на известных людей. Ведь всем интересно посмотреть на знаменитость через призму иронии. Но он достаточно избирательно подходит к выбору героев для своих будущих картин.

Шаржи Анатолия на шаржи в привычном понимании, в общем-то, и не похожи. Задачей высмеять персонажа художник никогда перед собой не ставил. Напротив, его картины наполнены приятными мелочами, характеризующими личность изображаемого человека.

Анатолий любит делать подарки. Шаржи артистам отдает даром. И такому подарку «звёзды», безусловно, рады. Более того, некоторые готовятся к его получению заранее.

Шаржи принесли артисту дружбу со многими артистами и стали поводом для дальнейшего творческого общения. Так, например, чемпионы белорусской Высшей лиги КВН использовали шарж на афишах своего сольного концерта.