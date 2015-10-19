Видеограф Дмитрий Важник и его захватывающие ролики в технике «таймлапс»

От Минска до Греции, Гонконга и Нью-Йорка всего за пару минут. Обнять горы и моря, пронестись по небоскребам и облакам в одно мгновение. Его ролики, снятые в технике «таймлапс» из квадракоптра, - как визитная карточка для многих городов мира. Такие захватывающие путешествия «онлайн».

Для минского фотографа и видеографа Дмитрия Важника вот уже пять лет хобби стало любимой работой. Он создает атмосферные зарисовки городов с высоты птичьего полёта. А его ролики любимы и популярны на просторах Интернета.

Взглянем на мир через объектив Дмитрия Важника и отправимся на одну из столичных крыш.

Штатив и фотоаппарат - классика жанра. Оборудование постоянно совершенствуется: новые объективы, светофильтры. Так, на плечах обычно приходится носить более 10 кг. техники. Поэтому своё путешествие Дмитрий продумывает сполна.

Так, с десятков крыш создавался первый ролик о родном Минске. Тогда Дмитрий, в компании друзей, снимал в своё удовольствие на рассветах и закатах и совсем не думал, что ролик станет своеобразным брендом города. Для него Минск - любовь навсегда.

Квадракоптер Дмитрий Важник открыл для себя этим летом. Нереальное чувство и съемка с воздуха, как при захватывающей игре, - вдохновила на новый проект о Беларуси. Горизонты расширились. Городские пейзажи сменила природа синеокой: Браславские озёра, Миорские болота, наши леса и поля. Всё уникально.

Идея. Интерес. Развитие. Вот, что объединено Дмитрием Важником. Ролик про Дубай стал самым популярным (больше миллиона просмотров) - и повлёк ряд профессиональных предложений. Ролик снимался спонтанно в поездке и даже не задумывался как видео. Однако небоскрёбы сделали своё дело.

Новый опыт и путешествия. Новые горизонты и знакомства. Всё это формирует неординарный взгляд на вещи, расширяет сознание. Это и есть развитие для Дмитрия Важника. И это отражается в его роликах. Следующий - лучше предыдущего. Где бы он не оказался, ему везде хочется снимать. Уезжать из родной столицы он даже и не думает. Ему есть с чем сравнить! Уверен, что везде есть свои «минусы» и «плюсы».