Прямой эфир

Видеограф Дмитрий Важник и его захватывающие ролики в технике «таймлапс»

19 октября 2015 10:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

От Минска до Греции, Гонконга и Нью-Йорка всего за пару минут. Обнять горы и моря, пронестись по небоскребам и облакам в одно мгновение.  Его ролики, снятые в технике «таймлапс» из квадракоптра, - как визитная карточка для многих городов мира.  Такие захватывающие путешествия «онлайн».

Для минского фотографа и видеографа Дмитрия Важника  вот уже пять лет хобби стало любимой работой. Он создает атмосферные зарисовки городов с высоты птичьего полёта. А его ролики любимы и популярны на просторах Интернета.

Взглянем на мир через объектив Дмитрия Важника и отправимся на одну из столичных крыш.

Штатив и фотоаппарат - классика жанра. Оборудование постоянно совершенствуется: новые объективы, светофильтры. Так, на плечах обычно приходится носить более 10 кг. техники. Поэтому своё путешествие Дмитрий продумывает сполна.

Так, с десятков крыш создавался первый ролик о родном Минске.  Тогда Дмитрий, в компании друзей, снимал в своё удовольствие на рассветах и закатах и совсем не думал, что ролик станет своеобразным брендом города. Для него Минск - любовь навсегда.

Квадракоптер Дмитрий Важник открыл для себя этим летом. Нереальное чувство и съемка с воздуха, как при захватывающей игре, - вдохновила на новый проект о Беларуси. Горизонты расширились. Городские пейзажи сменила природа синеокой: Браславские озёра, Миорские болота, наши леса и поля.  Всё уникально.

Идея. Интерес. Развитие. Вот, что объединено Дмитрием Важником. Ролик про Дубай стал самым популярным (больше миллиона просмотров) - и повлёк ряд профессиональных предложений. Ролик снимался спонтанно в поездке и даже не задумывался как видео. Однако небоскрёбы сделали своё дело.

Новый опыт и путешествия. Новые горизонты и знакомства. Всё это формирует неординарный взгляд на вещи, расширяет сознание. Это и есть развитие для Дмитрия Важника. И это отражается в его роликах. Следующий - лучше предыдущего. Где бы он не оказался, ему везде хочется снимать. Уезжать из родной столицы он даже и не думает. Ему есть с чем сравнить! Уверен, что везде есть свои «минусы» и «плюсы».

# Видеосъемка # Фотофакт # Хобби # Дмитрий Важник

Другие новости рубрики

Все новости
Впервые в Беларуси прошли любительские соревнования по бегу с собакой
18 октября 2015 13:40

Впервые в Беларуси прошли любительские соревнования по бегу с собакой

Огромного сазана весом 30 кг поймал рыбак в Кобринском районе
18 октября 2015 11:21

Огромного сазана весом 30 кг поймал рыбак в Кобринском районе

Создать произведение искусств и не навредить природному дыханию жизни
15 октября 2015 10:04

Создать произведение искусств и не навредить природному дыханию жизни