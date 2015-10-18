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Впервые в Беларуси прошли любительские соревнования по бегу с собакой

18 октября 2015 13:40
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Новости Беларуси. Впервые в Беларуси. В Витебске прошли любительские соревнования по бегу  с собакой. Именуется такое развлечение каникросс. Животное бежит впереди хозяина, с которым связано специальной веревочной стропой. Такой командный вид спорта пришел к нам из Европы и пока только набирает популярность в нашей стране. 

Екатерина Козик, организатор соревнований:
Основная масса – 90 процентов – людей бегут первый раз. Они не знают, что это такое. Они думают, что надо как-то особенно бежать, что это сложно. Нет, взяли собаку и побежали. Правила и допуски очень большие. Поэтому люди приезжают, бегают, очень рады, что собрали много людей.

На первые любительские соревнования собралось больше сотни человек и свыше полусотни их четвероногих друзей. Причем в Витебск съехались команды со всей Беларуси, а в гонке принимали участие даже совсем юные спортсмены.

Участники соревнования:
Я бегу в поясе. И собаке командую: «Батти, вперед, вперед!». И он бежит. 

Мою собаку зовут Фрося. Мне 8 лет. А занимаюсь давно. Мне очень весело и интересно.

Детям и их питомцам предложили 100-метровую дистанцию, подросткам  предстояло преодолеть 750 метров, женщинам и мужчинам – до полутора километров.

Всех участников наградили памятными призами от спонсоров.

После Нового года в Витебске планируют провести зимние соревнования по каникроссу. По их условиям владельцы собак должны будут стоять на лыжах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Человек и животные # Хобби

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