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Яна Ласка, аэродизайнер: Это так важно – разрешить себе сделать праздник!

04 января 2017 10:30
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Кто-то наивно строит воздушные замки, а героиня нашего сюжета Яна Ласка создает целые миры из воздушных шариков. Профессии аэродизайнера в институтах Беларуси не учат, да и на уроках труда в школах такие фигуры не мастерят.  Искусством профессионального «надувательства», в прямом смысле этого слова, Яна овладела самостоятельно 2,5 года назад, когда впервые узнала об аэродизайне в Интернете.

Насос, резак, ножницы, несколько десятков шариков – к творческому процессу готовы! Заполнив шарики воздухом, их можно связывать, натягивать, ломать  – материал хоть и не прочный, но пластичный. В итоге фигурки выглядят невесомо и буквально воздушно, но этому легкому, на первый взгляд, перевоплощению предшествуют порой и бессонные ночи.

Надуть пару  шариков и просто повесить их на стену – такой способ Яне  уже давно неинтересен. В руках профессионального мастера воздушные шары становятся огромными сердцами, букетами, арками самых необычных форм или даже фигурами мультипликационных героев.

И действительно, аэродизайн – это не просто искусство надувать шарики, это умение вдохнуть в них жизнь! И в этом многоцветии оставаться серьезной сложно, взрослая расчетливость противопоказана. Ведь воздушный шарик – это символ счастливого и беззаботного детства… Детства, которое однажды, исчезает навсегда.

# Фотофакт # Хобби # Творчество # Яна Ласка

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