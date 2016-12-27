Екатерина Шарай, мастер по изготовлению масок: В маске ты меняешь настроение праздника!

Рождение маски уходит корнями в глубокую древность. Изначально это был один из важнейших атрибутов священнодействий и ритуалов, который играл сакральную роль. Маска скрывала сущность того, кто её надевает, становясь посредником между миром живых и мёртвых.

Со временем маски стали частыми гостями на театральной сцене. Кстати, именно с театром связана легенда возникновения полумасок.

Согласно древним преданиям, маска «оживает» в действиях того, кто её примеряет. Что касается нашей героини, ей маски помогли раскрыться, почувствовать свободу. А высказывание Оскара Уайльда: «Дайте человеку маску, и он покажет свое истинное лицо», очень близко девушке.

Многие маски сделаны из папье-маше. Не так давно Катя начала работать и с кожей. Кстати, первое творение девушки – слепок собственного лица. Основная тематика масок нашей героини – славянская мифология. Каждый экземпляр имеет своё название.

Многие незаслуженно забытые персонажи славянской мифологии получили воплощение в работах Екатерины. Например, многоглазый дух Хавала.

К сожалению, времена маскарадов и мистических карнавалов давно позади. Но Катя иногда выходит в свет с загадочным аксессуаром. А её работы есть у Александра Малинина и группы «Би-2».

Трудно сказать, сколько времени уходит на изготовление маски. Это процесс уникальный. Мы решили приоткрыть завесу тайны. Наш образец – заготовка из натуральной кожи.

Перед тем как начать роспись, важно проработать эскиз. Образ должен быть понятен и продуман.

Надевая маску на лицо, ты словно перемещаешься в другой мир, бесстрашный и свободный, где основной путеводитель – твоё собственное сердце. Так что «носите маски, господа, на праздники и на гулянья. Носите маски, господа, но только не в жизни реальной!»