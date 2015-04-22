В мире бумажных завитков мастера по квиллингу Дарьи Поповой

Тонкие изящные завитки рождают невероятно фантазийные вещи. Вот о чем-то задумались влюбленные коты, словно по велению волшебной палочки, распустились волшебные цветы. С яркими шариками замер медвежонок.

Все эти сказочные и милые работы выполнены в технике квиллинг, когда полоски бумаги скручиваются в спиральки и соединяются в единую композицию.

Завитки просто магическим образом околдовали Дарью. Сегодня она все свободное время проводит над созданием авторских композиций.

Кстати, процесс не быстрый. На создание одной небольшой работы может уйти от 4-5 часов.

Что же нужно для квиллинга? Специальные разноцветные полоски (если такой нет, можно использовать любую другую бумагу), стержень с прорезью на конце, линейка с кругами, клей и, конечно же, ваша фантазия…

Процесс бумагокручения очень кропотлив. Он требует аккуратности, сосредоточенности, терпения, усидчивости. С первого раза может ничего не получиться. Но если очень захотеть, через несколько часов тренировок завитки начнут удаваться.

Искусство бумагокручения возникло еще в 14 веке. Считается, что его придумали монахи. Обрезные позолоченные крылья. Их они накручивали на кончике птичьих перьев. Отсюда и название - квиллинг. Ведь в переводе с английского слово «quill» («квилл») - означает птичье перо. Эта техника создавала имитацию золотой миниатюры.

На долгое время о бумагокручении как об искусстве забыли. И лишь с прошлого столетия квиллинг вернулся в моду.

Квиллинг очень интересное занятие. Особенно оно понравится детям. Эти бумажные кружева привлекают внимание и вызывают желание самому создатьавторскую композицию. А это - повод для невероятных экспериментов и открытий.