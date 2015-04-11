Художник Георгий Понамарев более 20 лет создает из дерева уникальные пасхальные яйца с целой серией сюжетов

Вы удивитесь, но традиция окрашивания яиц появилась еще задолго до христианства. В Африке были найдены резные страусиные яйца возрастом около 60 000 лет. Расписанные яйца встречались и в захоронениях древних египтян еще до начала III тысячелетия до нашей эры.

Для христианской церкви пасхальные яйца стали обычаем в начале XVII века. Они символизировали воскресение Иисуса Христа и вечную жизнь.

Интересно, что на весенний праздник яйца красят в красный цвет в основном славяне. Итальянцы и французы, к примеру, дарят шоколадные яйца. А азербайджанцы же окрашивают их во всевозможные цвета и рисуют замысловатые узоры.

Эти яйца – настоящее произведение декоративно-прикладного искусства. Эксклюзивный сувенир с душой. Вот уже более 20 лет художник Георгий Понамарев помимо живописи и графики создает уникальную роспись на деревянной основе. На каждую Пасху он сочиняет новый сюжет. Так, в 2015 году яйца украсили нежные ветви вербы.

Это не традиционная роспись, где каждый элемент имеет свою символику, будь-то ромб – символ достатка, или звезды – знак солнца и времен года. Это художественный взгляд и фантазия автора.

У Георгия Понамарева целые серии сюжетов.

Георгий Пономарев, художник:

Для меня это было интересно просто, потому что что-то новенькое. Подарить близким своим. Потихоньку я начал создавать свою коллекцию. В настоящее время у меня яиц 600. Есть традиции росписи деревянных яиц, с Западной Украины яйца, специально сделанные. Там целые селы занимаются этим промыслом. Очень хороший большой музей во Львове.

Здесь и сказочный зимний город, и полевые цветы, и хороводы животных. От абстрактных геометрических орнаментов до душевных сюжетов со свечами, изображением ликов святых, надписями «Христос Воскресе». Теплое дерево и объемная форма вдохновляют мыслить масштабно.

Георгий Пономарев, художник:

В основном это береза. На высоко точных станках обрабатывались эти заготовки, немножко приходится дорабатывать. После грубой шкурки идет меленькая шкурка и в результате получается яйцо. Вторым этапом идет фон. Дерево тоже красиво бывает. Когда его упаковываешь, блеск интересный появляется, неожиданный такой.

Так кропотливо и на одном дыхании рождаются новые истории. Фавориты у художника – большие красные яйца. Они дарят ощущение праздника.

Традиционно славяне окрашивали куриные яйца луковой шелухой именно в ало-коричневый цвет. В народной культуре это цвет жизни, солнца, плодородия. Он обладает защитными свойствами.

Неспроста первым блюдом на Пасху было яйцо, также обязательно умывались святой водой, в которой лежало пасхальное яйцо.

Учимся росписи вместе и удивляем своих близких. Создаем весенний сюжет.

Георгий Пономарев, художник:

Рисуем птичку. Одним движением будут птицы. Может еще появиться веточка дерева.

Работы Георгия Пономарева выставляют по всему миру. Известно его творчество и среди коллекционеров пасхальных яиц.

В мечтах у художника – организация выставки и сделать из своих сотен работ невероятные композиции.

Работы Георгия Пономарева достойны стать белорусским пасхальным сувениром, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.