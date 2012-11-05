В Минской области открыли сезон охоты на полевых зверей

Новости Беларуси. Сезон охоты на полевых зверей открыли в Минской области. Он будет длиться до 1 января. Это самый массовый вид охоты.

Поклонников такого отдыха всегда много, как из Беларуси, так из-за рубежа. Например, только в Березинском районе в этом году с участием иностранных охотников прошло 11 туров. На услугах заработали 400 миллионов рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Пульмановский, инженер ГЛУ «Березинское лесное хозяйство»:

Охота будет производиться по охотничьим путевкам, которые покупаются. Для этого надо иметь охотничий билет, разрешение на владение оружием, продленное в обязательном порядке. Охота становится модным занятием, количество людей, желающих охотиться, неуклонно растет.