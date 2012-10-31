Фотосессия: как подготовиться, что надеть и как себя на ней вести. Советы от фотографа Михаила Маруги

К фотосессии, не имеет значения профессиональная она или любительская, нужно готовиться. Синяки под глазами, серое лицо – это спутники бессонной ночи, поэтому предстаньте перед объективом выспавшимися и с хорошим настроением.

Попробуйте потренироваться перед зеркалом: найти такое выражение лица, которое подходит вам больше всего. Если Вы планируете воспользоваться услугами визажиста, приходите без наложенной косметики. Однако захватите ее с собой. Скорее всего, визажист не будет присутствовать в процессе всей фотосъемки, и вы всегда сможете поправить макияж самостоятельно.

Анна, модель:

Я сделала макияж у профессионального визажиста. Конечно, есть немного волнения, но, думаю, я с ним справлюсь. Сейчас немного подготовимся и, я думаю, фотосессия пройдет очень хорошо. Все получится, результат будет отличным.

Наряды с крупным рисунком, из блестящей ткани, в крупную и мелкую полоску на фотографии могут выглядеть не так, как в жизни. Учитывайте это при выборе одежды.

Михаил Маруга, фотограф:

Каждую фотосъемку в студии я начинаю с того, что знакомлю фотоаппарат с моделью или модель с фотоаппаратом.

Продумайте заранее в каком образе и стиле вы хотите сделать фотографии. И не забудьте обсудить это с фотографом. Во время фотосессии потребуется ваша работа на камеру. Разбудите в себе актрису, будьте естественны и непринужденны. Фотограф вас не съест, а если он профессионал, обязательно подскажет как лучше себя вести.

Чтобы не выйти на фото тяжеловесной, никогда не принимайте позу «по стойке смирно». Наиболее удачное решение – корпус повернут на три четверти к объективу, а рука находится на талии, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

И еще один очень важный момент: приходите одни, если, конечно, не запланировано участие других лиц в фотосессии. Присутствие даже самых близких друзей может не дать вам полностью раскрыться.

Михаил Маруга, фотограф:

Прежде чем идти на фотосъемку, познакомьтесь с фотографом, его работами. Определите для себя, что вы хотели бы получить.

Помните: каждая фотосессия – это индивидуальная, творческая работа. Графический редактор может помочь, но все-таки он не всесилен. Постарайтесь подготовиться к походу к фотографу как можно серьезнее. А вот на самой фотосъемке желательно расслабиться.