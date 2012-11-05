Школьник из Британии получил $1 млн за разработку приложения для iPhone

Новости Великобритании. Семнадцатилетний школьник Ник Д’Алоизио получил $965 тыс. за разработку новой версии приложения Summly по сжатию новостей для iPhone.

Уникальность приложения Summly в том, что пользователь может настроить получение новостей по наиболее интересным темам, ключевым словам, источникам новостей и, что немаловажно, приложение даёт возможность поделиться кратким содержанием статьи с друзьями через социальные каналы, SMS и электронную почту. Каждая отдельная новость содержит ссылку на оригинальную статью.

Инвесторами проекта выступили Йоко Оно (вдова Джона Леннона) и английский актер Стивен Фрай. Юный изобретатель уверен: обновлённая версия приложения придётся по душе пользователям, поскольку многие просто перестали воспринимать обычный формат новостей.

Ник Д’Алоизио, британский школьник:

Я решил, что читать длинные статьи с небольшого экрана телефона не очень удобно и создал такую программу, которая резюмирует заметки.

Ник Д’Алоизио вырос в городе Перт, Австралия. Его отец – инвестиционный банкир, мама – юрист. Нику не было и пяти лет, когда он увлекся изучением звезд, галактик и черных дыр. Когда ему исполнилось 7 лет, семья переехала в Лондон. В 2007 мальчик уговорил родителей купить ему iPhone, через несколько месяцев Ник создал SoundStumblr – геолокационное музыкальное приложение, которое позволяло увидеть, какую музыку слушают люди неподалеку. Воодушевленный успехом, подросток создал приложение Facemood, которое показывало настроение друзей исходя из их статуса в Facebook. На время разработки и запуска новой программы для iPhone парню пришлось на некоторое время «забросить» школу.

Ник Д’Алоизио, британский школьник:

В начале 2011 года я сидел дома, и готовился к предстоящим экзаменам. Я использовал Интернет, чтобы найти более подробную информацию о конкретной теме. Но обнаружил, что я перехожу с сайта на сайт и не нахожу нужной мне информации. Я удивился, почему не существует лучшего способа предварительного просмотра информации, прежде чем ознакомиться с ней более подробно. Это разочарование побудило меня заинтересоваться технологией резюмирования. Я изучил технологии обработки естественных языков (natural language processing) и технологию машинного перевода. Я создал прототип программы, который позволял пользователям вводить URL сайта и получать краткое описание содержимого.

В своих интервью Ник признаёт: ему интересно работать над тем, что действительно нужно и важно широкой общественности. Британский подросток готов повторить успех Цукерберга, пишет пресса. Журналисты уже окрестили Ника молодым гением.

Кстати, во время лекции-встречи со студентами МГУ, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг раскрыл несколько секретов успешного бизнеса в Интернете. Один из которых, как раз «создавать то, что полезно всем».

Марк Цукерберг, основатель социальной сети Facebook:

Сейчас, в результате, построили сеть, которую почти полмиллиарда человек использует каждый день. Это очень полезно – создавать то, что всем полезно.

Надо было стараться не отвлекаться от основной цели. И мне кажется, это самое важное было — не отвлекаться. Когда вы на чем-то концентрируетесь, вы понимаете, что вам нужно. Здесь две вещи надо отметить. Во-первых, то, что касается тех людей, которые вам важны, которые вас окружают. Поэтому создаешь то, что помогло бы людям делиться тем, что им важно, с теми, с кем они хотят поделиться. И второе – смотреть, что происходит дальше. Важно, чтобы вокруг тебя были люди, которые верят в то, во что веришь ты. Не важно, что мы немножко разные. Мы отличаемся от других, как компания, потому, что нас эта социальная миссия объединяет. Каждый день, когда мы приходим на работу, мы приходим именно с этой мыслью. Мы хотим сделать так, чтобы у людей была возможность делиться каждый день все большим количеством контента и постоянно оставаться на связи. Это видение мира, в котором миллиарды людей могут постоянно быть в контакте с теми, с кем хотят, и делиться, чем хотят. Разве это не та мечта, которая ведет за собой?