Как правильно ухаживать за орхидеей дома?

Орхидея – королева растений и страсть коллекционеров. За нее отдавали жизни и платили целые состояния. Помимо своей природной красоты, орхидея обладает особыми свойствами: наполняет комнату положительной энергетикой, вдохновляет на творчество. До недавнего времени считалось, что вырастить орхидею дома необычайно сложно.

Галина Корнеева, цветовод:

Орхидея – растение тропических лесов. Растет она на деревьях. В горшках, когда мы ее покупаем, насыпана кора. Ни в коем случае она не будет расти в земле.

Следует обратить внимание и на полив. Существует несколько проверенных способов.

Галина Корнеева, цветовод:

Мы должны посмотреть на кору, которая находится в горшке, если она очень сухая, то горшок можно полностью окунуть в емкость с водой. При этом способе, конечно, кора больше напитывается влагой, но высыхает она неравномерно.

Гораздо удобнее и эффективнее опрыскивать орхидею дистиллированной или талой водой по мере подсыхания коры. Нельзя забывать и о необходимом освещении.

Галина Корнеева, цветовод:

В комнатных условиях это растение любит много света. Но в конце зимы и в начале весны, когда увеличивается день и солнце достаточно яркое, от яркого света их нужно притенять.

Орхидеи не особо нуждаются в удобрениях, подкормку можно использовать, если вам хочется, чтобы растение поскорее зацвело. Однако чем чаще орхидея будет радовать бутонами, тем слабее станут листья.

Галина Корнеева, цветовод:

После того, как растение отцвело, приблизительно 3 месяца, цветонос можно выломать, положить на стол, даже не ставить в вазу. Цветки сохраняют свой вид несколько дней, неделю и даже есть сорта, которые могут сохраняться до 2 недель без воды.

В мире существует больше 30 тысяч видов орхидей. Поэтому из богатого многообразия подобрать цветок по вкусу будет проще, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».