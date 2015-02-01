Скрапбукинг и лэмпворк: необычное хобби и мастер-класс специально для «Большого завтрака»

Хобби может сделать женщину счастливой. В этом уверена героиня сюжета. Увлечение Екатерины Лавникович стало ее работой. Она занимается скрапбукингом. Что это такое, давайте разберемся.

Екатерина Лавникович, дизайнер:

Скрапбукинг – это искусство оформления фотографий в альбоме. В основном альбом делаю с черно-белыми фотографиями. Хочется придать им какое-то обрамление и чтобы хотелось все время на них смотреть.

На обрамлении фотографий искусство Екатерины Лавникович не заканчивается. Интересные открытки, портретные рамки и подарочные коробки – все это плоды мастерства и фантазии героини.

Программа «Большой завтрак» уговорила Екатерину провести мастер-класс.

Екатерина Лавникович, дизайнер:

Обрамляем баночку кружевом и лентой, и сзади у нас получается срез, который нам нужно приклеить. Лучше всего приклеивать клеем-пистолетом. По периметру мы нигде не приклеиваем, мы просто ее натягиваем хорошенько.

Добавляем украшения – это банты в тон. Еще один штрих – и на нашем произведении появляется бусина.

Екатерина Лавникович, дизайнер:

Сама баночка оформлена, теперь приступим к оформлению крышки.

Ее мы заранее покрасили акриловой краской в белый цвет. Вокруг крышки появляется лента. Не обходится и здесь без бусин. Осталось украсить крышку на свой вкус – и вуаля: на ваших глаза обычная стеклянная баночка превращается в настоящее произведение искусства.

Хобби еще одной героини – лэмпворк – создание бусин из стекла в огне.

Екатерина Желнова, мастер лэмворка:

Была шикарная статья, шикарные фотографии. Там были безумно красивые бусины. Я долго рассматривала. Там было как раз еще много ссылок всяких. Я посмотрела в Интернете, там были блоги разные других мастеров лэмпворка. Стало очень интересно.

Екатерина отправилась в Москву на мастер-класс, чтобы у настоящих мастеров лэмпворка перенять чуточку мастерства. После возвращения домой в ее квартире появились горелка, баллон с пропаном, кислородный концентратор, мандрель и много разного стекла.

Екатерина Желнова, мастер лэмворка:

Идеи приходят обычно сами по себе. Допустим, та же самая прогулка в ботаническом саду может принести какие-то идеи, цветовые сочетания. Когда хорошее настроение.

Специально для «Большого завтрака» Екатерина Желнова согласилась объяснить на деле, что такое лэмпворк.

Для работы с горячим стеклом необходимы очки. Они защищают от свечения стекла, которые появляются при его нагревании. Берем в руки мандрель и начинаем работать со стеклом. Немного терпения и фантазии – и из хрупкого стекла рождается бусина.

Возможно, творчество двух Екатерин вдохновит и телезрительниц. И кто-то из них тоже найдет свое хобби по душе.