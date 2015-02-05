Юрий Пташинский, художник, создатель песчаных картин поделился своим волшебным мастерством

Как вы пришли к пескографии? Это довольно-таки популярное и непростое увлечение сейчас.

Юрий Пташинский, художник, создатель песчаных картин (г.Гомель):

В студенческие годы, примерно на первом курсе, я искал подработку, и как-то вечером зашёл в один чат и вижу, что у девушки было написано в статусе: «Ищу художников и стриптизёров». Я подумал сразу: «Лучше буду рисовать!». Я пришёл к ней на работу. Мне объяснили, что на холстах творить ничего не придётся. Что нынче есть такое вот искусство.

Расскажите о своём оборудовании: что оно из себя представляет?

Юрий Пташинский, художник, создатель песчаных картин (г.Гомель):

Всё очень просто. Есть короб. Тонированное стекло и подсветка внизу. Необходимо усвоить именно динамику рисования. Одна картинка должна быстро сменять другую, и иногда нужно жертвовать перфекционизмом – красотой картинки в пользу динамичности. Приходится делать символичные картинки.

Если что-то не получилось, то обычную картину можно замазать, подправить… А здесь?

Юрий Пташинский, художник, создатель песчаных картин (г.Гомель):

Если уже насыпан фон – тонкий слой песка, то убирать это всё очень тяжело. Сложная картинка. Сразу же получится белое пятно, которое невозможно будет исправить. Должна быть уже идея, план рисования.

Искусство пескографики доступно всем?

Юрий Пташинский, художник, создатель песчаных картин (г.Гомель):

Если человек обладает хоть какими-то навыками рисования, то в принципе, это не сложно. Многое можно посмотреть в Интернете. Примеры работ, технику…