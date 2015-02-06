Удивительные картины из войлока Ирины Колесниковой

Палитру ей заменяют кусочки цветного войлока. Жизнерадостно и солнечно она передает свою доброту и тепло в каждой картине. Очаровательная «Принцесса на горошине» или «Озорной лисёнок». Все сюжеты напоминают фрагменты мультфильмов или сказочные иллюстрации. Правда, на новый лад.

Четыре года назад преподаватель немецкого языка Ирина Колесникова полюбила мягкий и податливый войлок. Одарила всех знакомых украшениями и игрушками. Пока однажды не произошёл счастливый случай. Библиотекарь одной из библиотек, где Ирина брала книги для дочери, попросила её сделать несколько игрушек для книжной выставки. А дальше...

Небесные глаза, рыжие волосы и невероятная харизма. Трогательные персонажи на картинах часто напоминают саму хозяйку и вызывают улыбку. Неудивительно: это душа художника и любимое творчество.

Фаворит для нее - белоснежный войлок: уютный, белоснежный, зимний. Он вдохновляет ее на новые сюжеты, что проявляется в барашках и мишках-умок.

Вместо кисти - специальная иголка для валяния. Это огромный физический труд. Такой спорт и увлечение -два в одном. Но часы любимой работы для мастера пролетают как одно мгновение.