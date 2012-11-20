В конце 40-x из-за войны с Германией в Минске съели всех голубей, а сегодня голуби все равно летят в Минск из Берлина

Голубя издавна называют птицей мира. С ним связана масса легенд из мировой истории. В Новом завете описывается сошествие святого духа в виде голубя в момент крещения Христа. В Ветхом завете есть притча о голубке, выпущенной Ноем, которая принесла ему весть об окончании всемирного потопа в виде оливковой ветви. Да и во времена войны голубь отлично справлялся с миссией военного почтальона.

Факт: в конце 40 годов в Минске не было ни одного голубя: за время войны все они были съедены. Лишь в 1957 году в Минск из Риги завезли острочубых голубей. В столичных двориках часто можно встретить причудливые домики – голубятни. У каждого есть свой хозяин. Всего в столице насчитывается порядка 300 голубеводов.

Геннадий Янковский, председатель Белорусского общественного объединения «Любители голубей и декоративных птиц»:

Голубями я занимаюсь с детства лет с 12.

Детское увлечение Геннадия переросло в серьезное хобби. На голубятне он бывает каждый день, а то и по несколько раз. Сейчас Геннадий занимается спортивными голубями. Внешне они похожи на обычных, которых можно встретить в парках и скверах, но обладают уникальными возможностями возвращаться домой с расстояния сотни километров.

Геннадий Янковский, председатель Белорусского общественного объединения «Любители голубей и декоративных птиц»:

Вот голубь, прилетевший из Берлина. Он тысячу километров пролетел в первый день.

Сначала голуби завозятся на 20-30 километров от питомника. В процессе тренировок расстояние увеличивают. А на соревновании крылатым спортсменам приходится летать за сотни километров и даже в другие страны.

Геннадий Янковский, председатель Белорусского общественного объединения «Любители голубей и декоративных птиц»:

На него надето такое колечко родовое, которое можно снять только при ликвидации лапки, второе колечко одевается электронное.

Местонахождение птицы отслеживается по навигатору. Так высчитывается ее средняя скорость, с которой она прибывает в питомник. Птицы Геннадия участвовали в соревнованиях на территориях стран СНГ, Европы, Китая и даже ЮАР.

Геннадий Янковский, председатель Белорусского общественного объединения «Любители голубей и декоративных птиц»:

В Европе, в Азии это очень престижные соревнования, и дорогостоящее, потому что чемпион дистанции будет стоить в пределах хорошего арабского скакуна.

А эти красавцы – представители декоративных голубей, подопечные Александра Машукова.

Александр Машуков, член правления Белорусского общественного объединения «Любители голубей и декоративных птиц»:

Начал заниматься, потому что в частном секторе голубей держали буквально в каждом доме. И вот, с 6 лет привилась любовь к этим пернатым, потому что было интересно, бегали, пускали. Друзья отца принесли, сбили два ящика, посадили две пары голубей, связали им крылья, приучили.

Раньше Александр занимался высоколетными голубями и более простыми их породами. А в последние лет 20 всерьез увлекся декоративными. Всего у него около 100 питомцев.

Декоративные голуби напоминают аристократов.

Александр Машуков, член правления Белорусского общественного объединения «Любители голубей и декоративных птиц»:

Они требуют очень много внимания, чтобы добиться чего-то красивого, экстерьера, цвета. Они плохо выкармливают, плохо высиживают, более требовательные, чем простые голуби.

Голубей считают символами любви, ведь они по своей природе моногамны, хранят верность своему партнеру всю жизнь.

Александр Машуков, член правления Белорусского общественного объединения «Любители голубей и декоративных птиц»:

Я не представляю просто жизни без них.

Стоимость одного голубя может варьироваться от нескольких долларов до сотен тысяч. Увлечение не из дешевых. К тому же, голубевод должен быть и генетиком, и ветеринаром, и диетологом, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Александр Машуков, член правления Белорусского общественного объединения «Любители голубей и декоративных птиц»:

По продолжительности жизни на первом месте – пчеловод, на втором – голубевод, потому что все время на улице, на свежем воздухе.

Согласитесь, это очень красивое и оригинальное хобби.