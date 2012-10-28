В деревне под Витебском дети сами выращивают лен, обрабатывают его и ткут рушники

Новости Беларуси. Традиции льноводства возрождают под Витебском. С малых лет детей обучают, как правильно выращивать и обрабатывать лен. Ребята не просто успешно осваивают технику, но и душой проникаются к фольклору.

И стар, и млад в деревне под Витебском собрались на посиделки. Так называемые Филипповские вечера были приняты испокон веков, когда с завершением полевых работ хозяйки брались за домашнее рукоделие. Работали без музыки, но с песнями.

Софья Савельевна Глот ткать умеет с детства. Сейчас передает свое мастерство детям.

Софья Глот, руководитель кружка Бабинического дома ремесел:

С 7 лет девушка училась ткать. Рушники ткала для жениха. Когда девушка выходила замуж, она должна была иметь 5 рушников: для жениха, для свата, сватьи, на икону и в дом.

Дети сами выращивают лен на своих огородах. Убранные снопики приносят в дом ремесел. И здесь учатся всему по порядку. Лен мнут, треплют и чешут. Осваивают полностью весь технологический процесс, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яна Белохвостова:

Мне нравится чесать лен и прясть, я здесь узнаю много нового, как было в те времена

С удовольствием занимаются этим, казалось бы, исключительно женским ремеслом и мужчины. Роман уже успел подарить маме не одну салфетку, сделанную своими руками.

Роман Кузнецов:

Берем белую нитку, а потом уже кладем ленок... Очень интересно. Мы горды своей работой.

Прясть ребята под присмотром любимой наставницы будут до конца ноября. Потом сядут за кросна. В народе говорят: что в Филиповку спрядёшь, то в Великий пост соткёшь.